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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Рынки

В этом году экспорт свинины не увеличится

К 2025-му поставки могут вырасти в три раза

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Российским производителям необходим доступ к новым рынкам
Д. Абрамов
Российским производителям необходим доступ к новым рынкам
Д. Абрамов

По итогам этого года экспорт продукции свиноводства останется на уровне 2020-го и не превысит 200-210 тыс. т. Об этом в ходе XIII Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2021», организованной Национальным союзом свиноводов (НСС), рассказал гендиректор объединения Юрий Ковалев. По данным НСС, с января по сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов вырос на 8% до 152,3 тыс. т. При этом со второго полугодия поставки уменьшались и были ниже уровня 2020 года.

Крупнейшим покупателем российской свинины за первые девять месяцев этого года стал Вьетнам (73,7 тыс. т), далее идут Украина (29 тыс. т) и Белоруссия (23 тыс. т). При этом поставки во Вьетнам за счет низкой базы прошлого года увеличились на 76%, в Гонконг — снизились на 75% до 9 тыс. т из-за логистических проблем.

По итогам первого полугодия крупнейшим экспортером свинины стал «Мираторг», на долю которого пришлось 23,2% поставок в натуральном выражении (22,1 тыс. т) и 27% — в стоимостном ($51 млн). На втором месте — «Великолукский свиноводческий комплекс» с 12,3 тыс. т на $26 млн, на третьем — «Русагро», отгрузившая 11,4 тыс. т продукции на $21,6 млн. В целом, топ-10 компаний формируют около 80% экспорта продукции свиноводства как в натуральном, так и в стоимостном выражении, отмечает НСС.

В прошлом году производство свинины увеличилось на 9%, или 350 тыс. т в убойном весе, напомнил Ковалев. Частично дополнительные объемы пошли на рост экспорта: со 108 тыс. т в 2019-м до 206 тыс. т. «В прошлом году мы достигли максимально возможного потенциала в плане поставок на те рынки, которые открыты для российских свиноводов, и если мы хотим и дальше наращивать экспорт, то нам необходимо осваивать новые», — подчеркнул Ковалев.

Если в этом году прирост производства свинины будет незначительным из-за эпизоотических проблем, то в последующие годы ожидается существенная прибавка: к 2025-му на рынке появится 1,45 млн т дополнительной продукции в убойном весе. Часть этих объемов пойдет на рост внутреннего потребления, которое может увеличиться с текущих 28 кг до 30 кг на человека в год. При этом экспорт необходимо будет увеличить до 600 тыс. т, а для этого, по словам Ковалева, нужны «прорывные решения».

Предприятия готовы к выходу на новые рынки и со своей стороны делают все возможное: строят новые мощности по убою и первичной разделке в соответствии с международными требованиями. Со стороны профильных государственных ведомств сейчас ведется активная работа с Китаем по открытию рынка для российской свинины. Несмотря на то, что эта страна восстанавливает собственное производство свинины, она все равно останется крупнейшим импортером этого мяса — объем поставок в ближайшее время будет составлять 3 млн т ежегодно.

Еще один рынок сбыта для наших свиноводов — Вьетнам. Однако сейчас на нем нам могут составить серьезную конкуренцию производители из США, эта страна заключила с Вьетнамом соглашение о снижении тарифных ставок с 15% до 10%, что привело к серьезному росту ввоза американской свинины во Вьетнам. «Также мы надеемся на выход на рынок Филиппин. Если объем импорта Вьетнама составляет всего 150 тыс. т, то Филиппины ввозят порядка 450 тыс. т свинины ежегодно», — сравнил Ковалев, добавив, что с этим направлением сейчас тоже активно ведется работа.

Елена Максимова 

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