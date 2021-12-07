Цены на свинину упали ниже уровня 2020 года

У некоторых производителей цены уже опустились ниже себестоимости Д. Абрамов

Цены на живых свиней и полутуши на неделе с 29 ноября по 5 декабря упали ниже уровня прошлого года. Одной из причин свиноводы называют рост производства свинины и спад спроса на нее в четвертом квартале. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг Национального союза свиноводов (НСС). Цена на живых свиней на прошлой неделе снизилась на 7,2% до 96,8 руб./кг, полутуши подешевели на 4,9% до 146,46 руб./кг.



В 2020 году средняя стоимость живых товарных свиней составляла 100 руб./кг, полутуш — 148,1 руб./кг. Стоимость разделанного мяса за минувшую неделю упала на 1,7% до 229 руб./кг. Это превышает средний уровень за прошлый год — 205,8 руб./кг.



На цены давит рост предложения и сокращение спроса — сезон шашлыков закончился, кроме того, с наступлением холодов увеличивается забой скота и птицы в подсобных хозяйствах, что снижает спрос на индустриальное мясо, сказал «Агроинвестору» гендиректор НСС Юрий Ковалев. Производство свинины с января по октябрь в промышленном секторе увеличилось на 0,9% до 3,99 млн т год к году, следует из данных Минсельхоза. По итогам года НСС прогнозирует 4,9 млн т, что на 1% превышает показатель прошлого года.



Минсельхоз тоже отмечает, что свинина дешевеет на фоне роста производства и сезонного снижения спроса. Дальнейшему снижению цен будет способствовать решение о беспошлинном импорте 100 тыс. т свинины в 2022 году, пишет «Коммерсантъ». Как уточняет издание, министерство допускает возможность отмены беспошлинного ввоза, учитывая темпы роста производства свинины и ценовую ситуацию.



В следующем году средняя стоимость свинины будет ниже показателей текущего года, прогнозирует НСС. Ковалев сказал «Агроинвестору», что цену свинины на оптовом рынке, в первую очередь, определяет соотношение спроса и предложения. В долгосрочной перспективе также может играть роль себестоимость производства. «Сейчас наблюдаются два разнонаправленных тренда. Первый — это восстановление производства после девяти месяцев стагнации, когда у нас все дополнительные мощности столкнулись с проблемами, связанными с распространением африканской чумы свиней, репродуктивно-респираторным синдромом свиней, депопуляцией стад. Поэтому за девять месяцев почти никакого прироста нет и именно в это время наблюдался повышенный спрос», — рассказал Ковалев.



Причиной роста спроса он назвал сезонный фактор, хорошую погоду, смещение спроса с птицы на свинину из-за снижения производства птицы в первом полугодии и повышения оптовой и розничной цены на этот вид мяса. «В целом оптовые цены на свинину выросли примерно от 15% до 20%. Мы оценивали, что прирост производства в этом году составит 5%, но за девять месяцев этого не произошло, — продолжает Ковалев. — Однако, начиная с четвертого квартала, позитивная динамика восстановилась: если за сентябрь у нас -7%, то уже в октябре +1,8%. В ЦФО в сентябре было -12% к сентябрю 2020 года, а в октябре уже +3,8%. Идет резкое восстановление производства, предложение увеличивается». По словам Ковалева, в декабре эта тенденция продолжится, в 2022 году, по прогнозам НСС, производство свинины увеличится на 6-8% даже с учетом возможных эпизоотических проблем. Если при этом еще добавится фактор завоза беспошлинной свинины, что не гарантировано при текущих ценах, это увеличит предложение еще на 5-6%. Поэтому цены следующего года будут как минимум на 10% ниже, чем средние цены 2021-го, добавляет Ковалев.



Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин сказал «Коммерсанту», что цены на свинину у некоторых производителей уже опустились ниже себестоимости. Однако перед новогодними праздниками оптовая стоимость может немного вырасти, а в начале 2022 года ожидается новое снижение цен в связи с ростом производства и стагнацией спроса. Юшин отметил, что в связи с запланированным увеличением производства свинины на 300 тыс. т некоторые компании могут уйти с рынка, а другие — пересмотреть инвестиционные планы. При этом он допускает, что импортеры могут отказаться от беспошлинного ввоза свинины из-за неблагоприятной конъюнктуры.

