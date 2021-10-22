Производители колбасы и сосисок предупредили ритейлеров о повышении цен

В первой половине 2021 года 90% мясопереработчиков работали с отрицательной доходностью А. Гордеев

Мясокомбинаты предупредили ритейлеров о повышении цен на колбасу и мясные полуфабрикаты на 7-20% с конца октября — начала ноября, сообщили «Известиям» представители торговых сетей. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), большинство поставщиков категории «мясо» направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10%. Всего, по данным издания, уведомления о повышении цен на мясную продукцию направили ритейлерам более десяти крупнейших производителей, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов» и «Клинский».



Пресс-служба «Черкизово» сообщила изданию, что компания вынуждена повышать цены, но старается делать это не чаще раза в год «и не на социально значимые продукты». Совладелец «Окраины» Виталий Деледивка объяснил, что подорожание мясных продуктов гораздо ниже роста цен на сырье. По его словам, стоимость говядины увеличилась на 11%, курицы — на 13%, свинины — на 29%. Кроме того, выросли в цене упаковочные материалы (на 15%) и яичный меланж (на 20%).



Эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова сообщила «Известиям», что курица в августе-сентябре подорожала по сравнению с тем же периодом прошлого года на 50% (тушка сейчас стоит 160 руб./кг), свинина — на 25-30%, говядина — на 20%. Такая динамика связана со снижением производства на фоне распространения гриппа птиц и африканской чумы свиней (АЧС), а также увеличением расходов на содержание и выращивание животных.



Старший партнер Khizhnyak & Partners Андрей Хижняк сказал «Агроинвестору», что на мясном рынке сейчас наблюдается волатильность цен. От этого несут убытки мясопереработчики, которые устанавливают фиксированную цену на свой товар. «Себестоимость производства меняется в зависимости от цен на сырье», — отметил он. По его оценке, повышение розничных цен на колбасные изделия приведет к падению спроса на этот товар и переходу потребителей к потреблению более дешевых продуктов — мяса птицы, свинины и других белковых товаров.



Хижняк отметил, что в первой половине 2021 года 90% мясопереработчиков работали с отрицательной доходностью. «Если стоимость сырья выросла, например, на 20%, то переработчики не могут поднять цену на свой товар до нужного показателя. По контрактам с торговыми сетями повышение может происходить каждые четыре-пять месяцев вне зависимости от наличия проблем на рынке», — прокомментировал он.



По данным Росстата, с 12 по 18 октября средние розничные цены на сосиски и сардельки выросли на 0,4%, на вареную колбасу — на 0,2%. Мясо кур подорожало в среднем по стране на 1,5%, свинина — на 0,4%, говядина — на 0,1%.

Директор по продажам продукции животноводства «Паритет Агро» (входит в «Прогресс Агро», прежнее название — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом Дерипаской) Виталий Серик сказал «Агроинвестору», что с начала года компания планирует поднять цены. «Несмотря на то, что мясоперерабатывающее производство «Прогресс Агро» принимает 70% свиней и КРС, выращенных на собственных фермах, остальные — 30% закупаются из соседних хозяйств», — отметил Серик. Цена, по его мнению, выросла по нескольким причинам. Во-первых, себестоимость кормов увеличилась на 20-25%, при этом компания выращивает растительное сырье для них самостоятельно. Во-вторых, постепенно, но уже ощутимо, повышаются цены на ветпрепараты. Общее содержание животноводческих ферм также требует значительных расходов, которые тоже увеличились, объяснил Серик. Четвертой причиной он назвал распространение АЧС. «Это привело к очередному скачку цены на сырье. Сейчас можно приобрести живок за 130-140 руб./кг, год назад цены были на 25-30% ниже», — сравнил Серик.



«Иногда, казалось бы, напрямую не связанное с производством мяса подорожание, начинает нарушать выстроенные связи. Например, на 25% выросла цена на коробки из гофры, которые мы используем для перевозки упакованного готового продукта», — добавил представитель «Паритет Агро». На собственную мясную продукцию под брендом «Моя Станица» - это кусковое мясо, полуфабрикаты и колбасы, компания планирует поднять цены после нового года и только по отдельным позициям. «На колбасные изделия и деликатесы, которые продаются только в нашей фирменной торговой сети, цена останется прежней. У нас для этого есть резервы и нам важно сохранить хороший спрос. Мясные полуфабрикаты подорожают в среднем на 8-10%», — рассказал Серик.



Минсельхоз соглашается, что с 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости. На этом фоне правительство предприняло ряд мер для стабилизации цен на мясную продукцию, говорится в сообщении министерства. «Так, в текущем году была введена "плавающая" экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота, — напомнило ведомство. — Помимо этого, животноводам доступны льготные "короткие" кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства».



Недавно правительство заявило о новой мере поддержки производителей мяса. Так, для них предусмотрят льготы на закупку кормов, направив на это 10 млрд руб. Кроме того, предприятия, пострадавшие от АЧС и гриппа птиц в 2020 году, смогут получать кредиты на льготных условиях. Ведомство также прорабатывает вопрос поддержки личных подсобных хозяйств и новых льгот для производителей мяса. По оценке Минсельхоза, господдержка мясной отрасли позволит в 2022 году увеличить производство мяса и тем самым сдержать рост цен на него. «Начиная с 2022 года распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний», — говорится в сообщении министерства.

