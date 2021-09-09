Минсельхоз: цены на мясо начнут снижаться

Увеличение объемов производства поддержит тенденцию по снижению стоимости мяса Pixabay

Минсельхоз прогнозирует, что после завершения летнего периода стоимость мяса в России будет снижаться. Еще одной из причин уменьшения цены ведомство называет сезонное сокращение спроса на продукцию, сообщает ТАСС. Отмечается, что на данный момент уже наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в дальнейшем повлечет падение цен в рознице.



В августе 2021 года цены производителей на мясную продукцию демонстрировали более умеренную динамику, сообщает ТАСС. Согласно данным Минсельхоза, за последний месяц лета свинина подорожала на 0,7%, а говядина и мясо кур — на 0,8% и 1% соответственно, баранина снизилась в цене на 0,8%. Министерство отметило, что незначительное повышение стоимости было вызвано сезонным фактором, уточняет агентство.

Кроме того, по мнению чиновников Минсельхоза, увеличение объемов производства поддержит тенденцию по снижению стоимости мяса. В августе были практически достигнуты прошлогодние объемы по птице после спада из-за вспышки гриппа птиц. Также благодаря загрузке новых животноводческих комплексов наблюдается положительная динамика по производству свинины, пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин 6 сентября говорил «Агроинвестору», что в первом квартале 2021 года оптовые цены на мясо, прежде всего бройлера и свинину, очень быстро росли. Увеличение составляло 15-20% по разным позициям. Эксперт связывал это с тремя факторами: снижением почти на 6,5% объемов производства бройлера, с существенным отставанием в динамике роста от прогнозных темпов производства свинины и с высоким спросом на мясо, говорил Юшин. Он также отмечал, что в России продолжается медленный рост цен на говядину. Это объясняется увеличением себестоимости производства, отсутствием новых серьезных игроков на рынке, снижением поголовья в молочном животноводстве и низкой рентабельностью отрасли.

В середине августа гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев говорил «Агроинвестору», что в течение последних 15 лет до конца 2020 года оптовые цены на свинину снижались, а розничные находились примерно на одном уровне.



По его словам, цены на свинину, прежде всего в рознице, не показывают существенного увеличения. Причиной этого Ковалев называл то, что работа с розницей ведется по долгосрочным контрактам, поэтому рост себестоимости, снижение производства или повышения спроса не отражаются на розничных ценах мгновенно. «Есть факторы, которые могут иметь долгосрочное влияние. Прежде всего, это увеличение себестоимости производства свинины за последний год минимум на 25-30%. Это уже подтверждено всеми компаниями», — рассказывал глава союза.



По данным Росстата, с 31 августа по 6 сентября стоимость говядины в рознице выросла на 0,8%, баранины — на 0,2%. Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,4%, в том числе в 62 регионах России — на 0,1-3,3%. В девяти регионах цены не изменились, в 14 — цены на мясо кур снизились на 0,1-1,9%.