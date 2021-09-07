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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Импорт мяса птицы в августе вырос на 40%

Ввоз всех видов мяса и субпродуктов увеличился на 3,9%

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Рост ввоза может быть связан с более привлекательной ценой на мясо для переработки
М. Стулов
Рост ввоза может быть связан с более привлекательной ценой на мясо для переработки
М. Стулов

В августе импорт мяса птицы и свинины из стран дальнего зарубежья вырос в стоимостном выражении, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Самый значительный прирост по сравнению с показателем за август 2020 года показало мясо птицы — 40,1% до $13,5 млн. Следом идет свинина — плюс 20,7% до $800 тыс. При этом ввоз говядины снизился на 8,7% до $42,6 млн. В целом импорт мяса и субпродуктов увеличился на 3,9%, до $72,1 млн. При этом по сравнению с июлем импорт мяса птицы показал снижение на $4,3 млн, свинины — на $200 тыс., говядины — на $5,5 млн.

«Импорт составляет меньше 5% от нашего рынка, поэтому никакого влияния он не оказывает», — говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Рост ввоза он объясняет тем, что импортируется в Россию, как правило, мясо для переработки — наиболее дешевая сырьевая группа, и в моменте такая продукция оказалась даже дешевле, чем российская.

«Ничего сверхъестественного не произошло. Просто компании, для которых был актуален импортный продукт на переработку, закупили его по привлекательной цене», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. По его словам, отсутствие устойчивых объемов поставок премиальной говядины связано с эмбарго на ввоз этого мяса из ряда стран. Прогнозировать дальнейшую динамику объемов импорта мяса и субпродуктов сложно, и они сейчас не оказывают влияния на российский рынок, говорит эксперт.

По информации ФТС, также в августе вырос импорт растительного масла — на 69,2% до $171,3 млн, сахара — на 43,3% до $25,1 млн. Ввоз зерновых показал рост на 2,4% до $6,8 млн. Снизился ввоз молочных продуктов — на 4,2% до $43,3 млн, овощей — на 20,4% до $25,1 млн, фруктов и орехов — на 28,9% до $223,5 млн.


По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, делать какие-либо выводы о долгосрочных трендах в импорте по статистике за один месяц не стоит: на ней может отразиться даже суточная задержка контейнера или судна. «Тем более, объемы ввоза свинины и птицы крайне незначительные. За этим не стоят глобальные изменения», — добавляет он. Кроме того, по словам Юшина, ФТС не указывает, что подавляющая часть мяса птицы — 60-70% — была ввезена в Особую экономическую зону в Калининградской области, где переработка и производство готовой мясной продукции растет, а действие особого таможенного режима делает импорт сырья более выгодным. «На основную территорию страны завозят совершенно незначительные объемы», — подчеркивает Юшин.

Ранее ФТС сообщала, что импорт мяса в Россию в январе-июне 2021 года снизился на 12,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 117,5 тыс. т. В денежном выражении показатель упал на 12,9% до $427 млн. Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 0,6% до 111,4 тыс. т, при этом в денежном выражении показатель увеличился на 8,3% до $177 млн.

Елизавета Литвинова 

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