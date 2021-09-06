Минпромторг заявил о стабильности цен на продовольствие

Цены на овощи «борщевого набора» уменьшаются Pixabay

Ситуация с ценами на продукты питания в стране в целом стабильная, в том числе благодаря действиям правительства, отметил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. При этом, по его словам, стоимость ряда товаров существенно снизилась, сообщает РИА «Новости». Замминистра напомнил, что сейчас в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам и позволяют продавать овощи по доступной цене.



Евтухов также оценил стоимость конкретных категорий продуктов питания, которые были наиболее «проблемными» в период роста цен. «Цены на овощи «борщевого набора» снижаются существенным образом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы. Например, по капусте: тут сказался более поздний срок начала уборки урожая», — цитирует Евтухова РИА «Новости». Он также отметил, что стоимость сахара и подсолнечного масла сейчас стабильна, а куриные яйца подешевели так, что трудности испытывают не покупатели, а птицеводы. Аналогичная ситуация сложилась и с мясной продукцией.



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин сказал «Агроинвестору», что в первом квартале 2021 года оптовые цены на мясо, прежде всего бройлера и свинину, очень быстро росли. Увеличение составляло 15-20% по разным позициям. В первую очередь, это было связано с тремя факторами: снижением почти на 6,5% объемов производства бройлера, с существенным отставанием в динамике роста от прогнозных темпов производства свинины и с высоким спросом на мясо, рассказал Юшин. «Летом отдельные позиции, которые пользуются особым спросом, тоже дорожали как в опте, так и в рознице. Цены на менее популярные позиции либо были стабильны, либо снижались. Оптовые цены на commodity по птице с начала лета долгое время стагнировали, а свинина вела себя волатильно. Но потребители этого почти не замечали», — объяснил он.



Юшин также отметил, что сейчас продолжается медленный рост цен на говядину. Это объясняется увеличением себестоимости производства, отсутствием новых серьезных игроков на рынке, снижением поголовья в молочном животноводстве и низкой рентабельностью отрасли. Анализируя рост себестоимости, Юшин отмечает, что когда потребитель идет в магазин за мясом, он по сути покупает там некий набор других товаров и услуг: зерно, масличные и продукты их переработки, например, шроты, витамины, минеральные добавки, некоторые из которых за последние полтора месяца выросли в цене от 50% до 100%, упаковку, которая подорожала на десятки процентов. «Учитывая, насколько выросли в цене все составляющие, цены повысились не так сильно. Сейчас они растут во многих странах мира, что подтверждают индексы ФАО ООН, но в России повышение существенно ниже, чем во многих странах», — подчеркнул Юшин.



В 2021 году производство мяса бройлера должно приблизиться к прошлогодним показателям, продолжает глава НМА. Если темпы прироста по свинине сохранятся хотя бы на уровне 3-4%, то оптовые цены на этот вид мяса должны стабилизироваться или даже начать снижаться, считает он. «В 2022 году, если АЧС не будет активно распространяться и попадать на индустриальные свинокомплексы, цены на свинину в оптовом звене могут упасть на 4-7%. Причиной этого может стать то, что, по предварительным оценкам, прирост производства составит 350-400 тыс. т в убойном весе. Это очень существенный объем, — считает Юшин. — Учитывая, что наши перспективы по наращиванию экспорта свинины ограничены, а импорта уже почти нет, весь этот объем пойдет на внутренний рынок. У меня пока нет оснований предполагать, что также сильно вырастет и потребление, соответственно, если предложение превысит спрос, то цены пойдут вниз вне зависимости от себестоимости на рынке».



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев отметил, что в первом полугодии оптовые и розничные цены на молочную продукцию были более-менее стабильны, рост периодически отмечался, но на уровне инфляции. Во втором полугодии возможен пересмотр цен в связи с увеличением себестоимости производства, введением обязательной маркировки и другими факторами, сказал Груздев «Агроинвестору». «Себестоимость растет и в производстве сырья, и в переработке. Поэтому производители будут вынуждены повышать цены. Ключевой вопрос в том, насколько это растянется по времени. Возможно, они будут понемногу поднимать цены каждый квартал, скорее всего, это будет происходить в течение всего 2022 года. Резкое повышение цен не нужно торговым сетям», — прокомментировал Груздев.

