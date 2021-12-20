Экспорт мяса из России с начала года вырос на 30%

Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65 стран М. Стулов

Экспорт мяса из России с 1 января по 5 декабря 2021 года составил $1,02 млрд, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении подведомственного Минсельхозу федерального центра «Агроэкспорт». В физическом выражении объем отгрузок вырос на 2,2% и достиг 469 тыс. т. В структуре экспортной выручки 46% пришлось на мясо птицы, 34% — на свинину, 19% — на говядину.



Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65 стран. Свыше трети всего стоимостного объема вывоза в мясной категории приходится на Китай, за неполный год туда отправлено 135 тыс. т мяса стоимостью $364 млн. В топ-5 импортеров также входят Вьетнам, Украина, Саудовская Аравия и Белоруссия.



Ведущую позицию в структуре экспортных продаж в этом году сохранило мясо птицы. По данным ФТС, на которые ссылается «Агроэкспорт», с начала года объем поставок составил $464 млн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В натуральном выражении отгрузки, снижавшиеся в начале года, восстановились и находятся чуть выше уровня 2020 года — 265 тыс. т.



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, слова которого приводит «Агроэкспорт», сообщил, что основными тенденциями в этом году стало сокращение поставок по доминировавшим в прошлом году направлениям — в Китай, Казахстан, на Украину. В Китай отгрузки в натуральном выражении снизились на 17% до 115 тыс. т, на Украину — на 30% до 25 тыс. т, в Казахстан — на 25% до 26 тыс. т, а совокупная доля этих рынков в стоимостном объеме сократилась с 82% до 64%.



По словам Лахтюхова, экспортерам удается диверсифицировать поставки. В натуральном выражении в два раза вырос объем отгрузок в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, государства Африки, а также во Вьетнам. Глава союза также сообщил, что во втором полугодии значительно увеличились ежемесячные отправки в страны Ближнего Востока и Белоруссию. По сравнению с началом года выросли поставки в Китай, хотя прошлогодних значений они еще не достигли. Наблюдается восстановление экспорта в Казахстан. «В целом мы сохраняем прогноз достижения по итогам года прошлогоднего уровня объемов экспорта в натуральном выражении, несмотря на все проблемы, связанные с чувствительной дестабилизацией рынка контейнерных перевозок и с появлением новых, зачастую неожиданных, требований стран-импортеров в части безопасности продукции», — считает Лахтюхов.



Президент Национального союза индейководов России Андрей Ковалев сказал «Агроинвестору», что поставки индейки растут и продолжат увеличиваться в ближайшие пять лет. По его прогнозу, в 2021 году экспорт этого мяса составит 15 тыс. т, в 2022-м — 19 тыс. т, в 2023-м — 24 тыс. т, в 2024-м — 30 тыс. т. К 2030 году показатель должен достигнуть 54 тыс. т. Производство индейки, по словам Ковалева, в текущем году должно составить 400 тыс. т и продолжит планомерно повышаться, достигнув в 2024 году 500 тыс. т. К концу десятилетия Россия должна производить 650 тыс. т индейки, оценивает он.



Российский экспорт свинины с 1 января по 5 декабря составил $348 млн, что на 19% больше прошлогоднего. В натуральном выражении отгрузки уменьшились на 0,9% до 169 тыс. т. Прирост стоимостного объема обусловлен, в первую очередь, структурными изменениями поставок в сторону более дорогих продуктов, считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Сейчас около двух третей экспорта приходится на мясо, и лишь треть — на субпродукты.



Основной рост вывоза свинины, по его словам, сформировался в первой половине года. «Во втором полугодии фиксируется некоторое сокращение относительно прошлогодних показателей в связи с резким обострением конкуренции и снижением цен на рынках Юго-Восточной Азии, — говорит Ковалев. — Однако в целом по году мы ожидаем сохранения прошлогодних объемов, которые составят 200-210 тыс. т. Что касается стоимостного объема, то он может достичь $400 млн».



Вьетнам укрепил свою позицию крупнейшего покупателя российской свинины, занятую в прошлом году. В годовом выражении поставки выросли на 49% до $172 млн. Таким образом, в 2021 году на Вьетнам приходится почти 50% российского экспорта свинины. Второе место занимает Украина — $74 млн (рост на 22%), третье — Белоруссия ($55 млн, плюс 47%).



Замедление динамики отгрузок в натуральном выражении говорит о том, что потенциал рынков, на которых Россия уже присутствует, почти исчерпан, предупреждает Ковалев. «Так, во Вьетнаме мы уже занимаем около половины всего импортного рынка свинины. Поэтому если не будет открытия новых направлений, например Филиппин или Китая, существенного роста в следующем году вряд ли стоит ожидать», — прогнозирует он.



Экспорт говядины из России в этом году вырос в 2,7 раза до $191 млн. В натуральном выражении отгрузки увеличились в 2,2 раза до 29 тыс. т. Драйвером роста стали поставки этого вида мяса в Китай, выросшие в 3,65 раза до $131 млн в стоимостном выражении и в 2,7 раза до 19 тыс. т — в натуральном. Второе место среди импортеров занимает Саудовская Аравия, увеличившая ввоз говядины из России на 41% до $21 млн. На третьей позиции находится Марокко, куда Россия впервые начала поставлять говядину в 2021 году. К началу декабря объем отгрузок составил 2 тыс. т ($8,4 млн).

