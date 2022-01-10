Мясные инвестиции сбавляют обороты. Во что вкладывают свино- и птицеводы в условиях роста себестоимости и снижения цен

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

На протяжении многих лет производители свинины и мяса птицы были самыми активными в плане инвестиций в новые проекты. Логичным и ожидаемым итогом мощных денежных вливаний стали насыщение рынков, откат стоимости продукции и сокращение маржи. Однако это не означает, что компании не имеют инвестиционных планов. Только теперь фокус вложений смещается в повышение эффективности бизнеса, углубление переработки, развитие племенной базы



В 2021 году выпуск мяса бройлера немного сократился, спад объемов наблюдался и в свиноводстве. В 2022-м отраслям также угрожает ряд рисков, и главный из них — эпизоотический. Предпосылки увеличения бройлерного птицеводства за счет расширения объемов выпуска отечественного инкубационного яйца есть, комментирует гендиректор Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Однако надвигающийся мировой кризис в поставках витаминов, аминокислот, ряда других важнейших элементов кормопроизводства и ветпрепаратов может сильно ударить по себестоимости производства мяса птицы и вынудить компании сократить поголовье, предупреждает он. «Не стоит забывать, что цены на зерновые, белковые и масличные компоненты кормов остаются на рекордных уровнях, — напоминает эксперт. — Но главная угроза для сектора кроется в надвигающейся волне высокопатогенного гриппа птиц, уже проникшего в Россию в прошлом осеннем сезоне и активно развивающегося в Европе и Азии». Ситуация может продолжать развиваться по негативному сценарию предыдущих лет, что также чревато снижением объемов выпуска куриного мяса.