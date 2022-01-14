Ситуация с гриппом птиц в России может ухудшиться

В прошлом году в России было зафиксировано 68 вспышек гриппа птиц Pixabay

В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц в ряде европейских стран Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз птицы и продукции птицеводства из Устецкого края Чехии, сообщило ведомство. Ранее, с 30 декабря 2021 года, аналогичные меры распространились на всю территорию Словении и провинции Великобритании Норфолк и Линкольншир.



Под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц), корма и кормовые добавки для птиц (кроме продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Также запрещен транзит по территории России живой птицы, уточнил Россельхознадзор.



Вместе с тем, ранее ведомство сообщило, что с 11 января по результатам анализа эпизоотической обстановки в Германии, а также с учетом принимаемых ветеринарной службой страны мер, было принято решение возобновить поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с восьми предприятий из района Северо-Западный Мекленбург.



По данным Россельхознадзора, в прошлом году в России было зафиксировано 68 вспышек гриппа птиц, в том числе 54 — среди домашней птицы. С начала этого года вспышек гриппа птиц в нашей стране не было зарегистрировано. Главная причина — холодная зима даже в южных регионах. В то же время перелетные птицы локализовались и не переносят заболевание с одной территории на другую, пояснил «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Ситуация может измениться в апреле-мае, когда растает снег, перелетная птица станет более активной, и вирусы, которые сейчас «затихли», снова активизируются», — предупреждает он.



По словам Давлеева, в прошлом году общие потери промышленных птицеводческих хозяйств приблизились к 5,5 млн голов — это птица, которая погибла непосредственно от заболевания, либо была вынужденно утилизирована в связи с карантинными мероприятия. «Больше всего погибло кур-несушек и бройлеров, но также пострадали индейка, гуси, утки. Про потери среди перепелов пока неизвестно», — добавляет эксперт. В том числе в прошлом году серьезный ущерб племенных родительских и прародительских стад отмечался на одном из крупнейших в нашей стране племенных заводов по поставкам популярных кроссов гусей и уток — «Благоварский».



Прогноз на этот год пока негативный, продолжает Давлеев. «Вспышки гриппа птиц, зафиксированные в Европе, стали распространяться на Запад, и если традиционно Испании и Португалии проблема данного заболевания не касалась, а самой крайней точкой вспышек в Евросоюзе была Франция, то сейчас мы уже видим несколько вспышек гриппа птиц и в Испании, и в Португалии, что не может не вызывать опасений», — говорит он.



Кроме того, отмечаются рекордно высокие уровни поражения стад кур и индеек в Израиле. Также в этой стране наблюдается значительный падеж журавлей — их погибло уже несколько тысяч. «А это перелетные птицы, которые полетят и в Россию и, возможно, принесут грипп птиц в период весенней миграции на нашу территорию. Таким образом, ситуация будет оставаться напряженной», — резюмирует Давлеев.

