Племзавод «Благоварский» планирует восстановиться после гриппа птиц через два года

Сейчас грипп птиц проникает на промышленные птицеводческие объекты Ю. Эйвазова

«Птицеплемзавод Благоварский» в Башкирии, где из-за гриппа птиц уничтожат большую часть поголовья, сможет полностью восстановить производство через два года, рассказал «РБК Уфа» директор предприятия Ринат Кутушев. Предприятие выращивает птицу на пяти площадках, вирус был обнаружен 18 ноября на двух из них, расположенных вблизи села Языково и деревни Домбровка. Три отделения не пострадали. Анализы подтвердили, что причиной инцидента стал высокопатогенный грипп птиц. В очагах инфекции действует карантин, введены ограничительные мероприятия.



«В связи с угрозой птичьего гриппа было принято решение об уничтожении поголовья, было изъято 13,8 тыс. гусей, которые подлежат уничтожению. На основной площадке отчуждено более 50 тыс. уток. Мы хотим в течение двух лет восстановить все поголовье. Первый год — гусиное поголовье, потому что оно сохранено на периферии. А в последующем будем восстанавливать утиное поголовье», — прокомментировал РБК Ринат Кутушев.



Вся птица в границах карантинной зоны подлежит уничтожению, ее владельцам выплатят рассчитанные по рыночной цене компенсации, сообщает РБК. Всего будет изъято около 100 тыс. птиц. Около 1,5 тыс. уже отчуждены у населения, порядка 8 тыс. — у фермера, в хозяйстве которого также выявили вирус. По предварительным данным, источником инфекции стали синантропные птицы.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что ситуация с распространением гриппа птиц в России близка к критической. По его словам, в нашей стране еженедельно выявляются по две-три вспышки этого заболевания, что соответствует средним показателям по сопоставимой территории на евразийском континенте. «На территории ЕС вспышки наблюдаются в еще больших масштабах. Самое критичное то, что вспышки сейчас переходят с дикой птицы, которая регулярно и во все больших масштабах в результате мониторинга обнаруживается в личных подсобных хозяйствах и птицефабриках», — рассказал Давлеев.



В Европе из-за гриппа птиц в прошлом году было уничтожено порядка 1,5 млн голов, сказал Давлеев. При этом недавно от гриппа птиц пострадала тюменская птицефабрика «Боровская», где было уничтожено сразу 4,3 млн кур. По его словам, сейчас начался пик сезона по высокопатогенному гриппу птиц, который обычно приходится на декабрь-февраль. «Ситуация развивается по негативному сценарию», — подчеркнул Давлеев. Опасность кроется в том, что сейчас грипп птиц проникает на промышленные птицеводческие объекты, продолжает эксперт. На прошлой неделе вспышки были обнаружены на фермерском хозяйстве по производству перепелов в Тукаевском районе Татарстана. Предприятие находится в 10 км от крупнейшего в Поволжье комплекса «Челны Бройлер».



Вопрос восстановления «Благоварского» зависит от финансового положения компании, продолжает Давлеев. «За два года бизнес может остановиться. Особенность этого предприятия в том, что оно является не только комбинацией двухуровневого племенного центра и коммерческого хозяйства, но и селекционно-генетическим центром, поставляющим племенную птицу на другие предприятия. Причем почти все площадки находились на одной зоне, что привело к массовой гибели птиц и серьезному урону», — объяснил Давлеев. По его словам, коммерческое поголовье можно было бы восстановить за шесть-девять месяцев, но поскольку на «Благоварском» были родительские и прародительские линии, для их восполнения потребуется гораздо больше времени.



Давлеев рассказал, что за последний месяц было принято немало решений о прекращении выплат страховых компенсаций компаниям, у которых были обнаружены нарушения в области ветеринарного законодательства в отношении предотвращения заболеваний птицы. «Например, случай с «Боровской» показал, что нарушать эти правила недопустимо. Если нарушения будут доказаны, компания может не получить компенсацию и потерять очень много средств», — заключил он.



В середине ноября Россельхознадзор провел внеплановую проверку в филиале птицефабрики «Боровская» в селе Голышманово (Тюменская область), в результате которой было выявлено более 10 грубых нарушений ветеринарных правил содержания птиц, а также правил перемещения и утилизации отходов.

