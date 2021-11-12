В филиале «Боровской» птицефабрики выявлены многочисленные нарушения

Птицефабрика может возобновить работу весной 2022 года Д. Абрамов

Россельхознадзор провел внеплановую проверку в филиале птицефабрики «Боровская» в селе Голышманово (Тюменская область), в результате которой было выявлено более 10 грубых нарушений ветеринарных правил содержания птиц, а также правил перемещения и утилизации отходов, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.



В частности, проезд на птицефабрику осуществляется без прохождения дезинфекционного барьера. Также сотрудники фабрики перевозят живую птицу и отходы по одной и той же дороге, частично отсутствует огораживание, территория не разделена на зоны, для перевозки отходов используется транспорт с открытым кузовом. На дезбарьере с задней стороны птицефабрики отсутствуют окна, что не обеспечивает его работу при минусовых температурах. Кроме того, на территории предприятия зафиксировали голубей и других синантропных птиц, которые могут переносить грипп птиц отметило управление Россельхознадзора. Ведомство возбудило административные дела о нарушении ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6, ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ) в отношении юрлица и сотрудника птицефабрики. «Назначены административные наказания в виде штрафа и предупреждения», — говорится в сообщении.



Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов на заседании аграрного комитета региональной облдумы сообщил, что «Боровская» птицефабрика не будет работать до весны 2022 года, сообщило информагентство ura.ru. По мнению Чейметова, предприятие сможет возобновить работу, «но в каком формате — пока не определено».



«Всероссийский институт животноводства проведет аудит птицефабрики (в том числе — в части биологической безопасности) на предмет того, как нам, с учетом перспектив развития Тюмени, восстановить производство и не допустить повторной вспышки», — цитирует Чейметова агентство. Аудит будет проводиться с ноября 2021-го по январь 2022 года. «По нашим расчетам, первое инкубационное яйцо поступит на фабрику весной 2022 года, затем птица будет выращиваться», — сказал чиновник.



Он также отметил, что филиал Боровской птицефабрики в Голышмановском районе продолжает работу. Там содержится около 400 тыс. птиц. Чейметов также рассказал, что возмещение ущерба, понесенного птицефабрикой в результате вспышки гриппа птиц, из областного бюджета не планируется. «Поголовье птицефабрики было застраховано. Кроме того, сейчас фабрика начала продажу зерна, которое в текущей ситуации не потребуется в таком количестве», — сказал Чейметов.



Ранее «Агроинвестор» писал, что 13 октября на «Боровской» была выявлена вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Из-за этого продукцию компании изымут из продажи в 22 регионах России. Все поголовье птиц — 4,3 млн — планировалось уничтожить. Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев тогда говорил, что высокопатогенный грипп птиц — серьезная болезнь, которую невозможно оперативно нейтрализовать — на это потребуется не менее года. «Это очень тревожная ситуация. Возможно, что восстановиться можно будет только с помощью полной зачистки всех корпусов», — отмечал Корнеев.



По данным РБК, сотрудники «Боровской» птицефабрики планируют предъявить руководству претензию, под которой сейчас собирают подписи. Они требуют законной оплаты труда и оценки действий топ-менеджеров предприятия. Письмо адресовано на имя гендиректора компании Евгения Несвата. Там говорится, что сотрудников не устраивает решение о том, что на время простоя птицефабрики им сократят оклады. Если требования будут отклонены, то люди планируют пойти в суд и прокуратуру. Кроме того, сотрудники будут обращаться в департамент здравоохранения: они хотя выяснить, законно ли было решение топ-менеджеров направлять работников на ликвидацию зараженных кур, подвергая риску их здоровье.

