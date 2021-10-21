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Премия «Агроинвестор года - 2021»

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Продукция птицефабрики «Боровская» будет изъята из продажи из-за вспышки гриппа птиц

Ситуация с этим заболеванием в России очень тяжелая

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Pixabay
Pixabay

Продукцию тюменской птицефабрики «Боровская» изымут из продажи в 22 регионах России из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора. Сейчас предприятие проводит возврат продукции, которая была произведена в период подозрения на грипп птиц.

Изъятие продукции из магазинов происходит в 22 регионах страны, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Свердловскую, Челябинскую, Белгородскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Самарскую, Московскую, Амурскую, Калужскую, Оренбургскую, Кировскую, Костормскую, Ростовскую области, Пермский, Алтайский, Краснодарский края, республику Адыгею, Татарстан и другие. Карантин введен на птицефабрике с 13 октября. Все поголовье птиц — 4,3 млн — планируется уничтожить. По данным издания Znak, «Боровская» уже уничтожила 1,5 млн птиц, или 34,9%, из общего стада. 

Сжигание птиц происходит при участии МЧС, полиции, администрации муниципального района, ветеринарной службы. Кроме того, по данным издания, в соседних поселках Боровский, Андреевский и частично в Тюмени уничтожено около 1,5 тыс. кур. 

Вспышка группа птиц была выявлена на предприятии 13 октября. Как уточняет Znak, фабрика за последние три года получила суммарно более 2 млн руб. штрафов за нарушение ветеринарных правил, основная масса которых касалась складирования куриного помета на нескольких гектарах сельхозземель. Кроме того, были выявлены нарушения на производстве.

Ситуация с гриппом птиц в России в целом очень тяжелая, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, в разных регионах встречается и низко- и высокопатогенный грипп птиц. «Есть много факторов, с которыми связано активное распространение болезни. Во-первых, грипп птиц очень трудно вывести с предприятия. К тому же, если вспышка была обнаружена в определенном регионе, болезнь начинает переходить от предприятия к предприятию, заражая большое количество птиц», — сказал Корнеев «Агроинвестору».

Снятие продукции с реализации, по словам эксперта, приводит к тому, что часть клиентов отказывается от повторных заказов. «В этом случае реализовать продукцию практически невозможно», — отметил Корнеев. Он добавил, что высокопатогенный грипп птиц — очень серьезное заболевание, которое может привести к гибели всего поголовья. Оперативно нейтрализовать эту болезнь на птицефабриках невозможно — на это потребуется не менее года. 

По словам Корнеева, дальнейшее развитие ситуации на птицефабрике «Боровская» будет зависеть от того, какие меры в области ветеринарии и обеспечения биобезопасности предпримет компания. «Это очень тревожная ситуация. Возможно, что восстановиться можно будет только с помощью полной зачистки всех корпусов», — считает Корнеев. 

Как ситуация с гриппом птиц будет развиваться дальше — сказать очень сложно, продолжает эксперт. Предприятия могут купить необходимые ветеринарные препараты, но сейчас наблюдается их серьезный дефицит, отмечает Корнеев. «Точно можно сказать одно — ветеринарные проблемы продолжатся в следующем году», — уверен эксперт.

В прошлом году из-за гриппа птиц в России было уничтожено более 4 млн птиц, говорил «Агроинвестору» ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза. По его мнению, активизация болезни связана с ее активным распространением через ЛПХ и мелкие фермы. «Они являются основным рассадником болезни. Первоисточник — это дикая птица, которая разносит вирус, другая причина — недостаточная санитарная культура и возможное сокрытие падежа», — говорил эксперт. Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев тогда отмечал, что защитить поголовье птицы в домашних хозяйствах можно только резким ужесточением программ контроля и мониторинга здоровья птиц в ЛПХ и на предприятиях, а также соблюдая строжайшие меры биобезопасности. 

Екатерина Шокурова 

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