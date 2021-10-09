Уральский фактор: птицепром вынужденно снижает объемы производства мяса

Регионы Урала столкнулись с проблемой распространения гриппа птиц flickr.com

На Урале, где расположены крупнейшие птицефабрики страны, фиксируется падение объемов производства мяса птицы: по данным Свердловскстата, в Свердловской области за восемь месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса птицы, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года, в Курганской — 26,9 тыс. т, что на 5% меньше. В Челябинской области в январе-августе выпущено 178 тыс. т мяса птицы, что на 12,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.



На Южном Урале серьезное отставание от прошлогодних темпов показывают «Равис — птицефабрика Сосновская» (-7,2 тыс. т) и «Здоровая ферма» (-9,6 тыс. т). По итогам 2021 года вывести производство в плюс по мясу птицы в регионе не удастся, в планах завершить год на уровне 90% к уровню прошлого года.



«Среди причин сокращения объемов — грипп птиц, очаги которого были зафиксированы на территории Челябинской области. Для других регионов и стран (Казахстан) это становится поводом вводить временные ограничения на поставки птицеводческой продукции, которые приводят к сокращению продаж местных птицефабрик», — сообщил Минсельхоз Челябинской области.



Представители уральского птицепрома считают грипп птиц не главной причиной падения объемов, отмечая рост затрат на корма: из-за засухи урожайность зерновых в этом году снизилась. «Засуха серьезно сказалась на урожайности зерновых, в прежних объемах обеспечить птицефабрику за счет собственной кормовой базы в этом году не удастся, при этом мы фиксируем рост цен на корма, биодобавки, шрот», — говорит гендиректор «Равис — птицефабрика Сосновская» Андрей Косилов. Представители птицефабрики «Свердловская» сообщили местным СМИ, что поставщики кормов на Урале отказываются поставлять зерно по старым контрактам, поскольку наблюдают положительную ценовую динамику и регулярно обновляют условия сделок.



«В уральском птицепроме увеличение себестоимости продукции в течение года с октября 2020-го достигло 30% при общероссийском показателе 25%. Оно обусловлено сценарием развития отрасли на протяжении последних десятилетий. Основная проблема птицефабрик Свердловской области в том, что они до сих пор находятся на балансе регионального правительства, доступ для частных инвесторов сильно ограничен», — прокомментировал «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.



По его словам, еще четверть века назад птицефабрика «Рефтинская» была лидером отрасли с потенциальным объемом производства около 50 тыс. т мяса птицы в год в убойном весе, но сегодня предприятие, являясь активом области, погрязло в долгах. Общая задолженность по кредитам и займам превысила 1 млрд руб., торги для продажи убыточного актива в очередной раз признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявителей. Это логический конец изначально неправильной экономической модели развития, считает эксперт.



В России предприятия с госучастием в птицепроме были выкуплены частными инвесторами 10 лет назад либо перепрофилированы под другой вид бизнеса, но в Свердловской области экономическая модель не менялась с советских времен. При этом нельзя сказать, что интереса со стороны частных инвесторов не было: многократные предложения инвестировать в ранее убыточные активы области блокировались, а давление местных властей по экологической повестке окончательно избавило регион от желающих вкладывать средства. «Бескомпромиссность властей по отношению к частному бизнесу в птицепроме на протяжение стольких лет удивляет», — говорит Альберт Давлеев.



По его мнению, ситуация в Свердловской области развивается по инерции и в соответствии с тем подходом, который закрепился еще 25 лет назад. Пока политика местных властей по отношению к частным инвесторам не изменится, птицефабрики Свердловской области продолжат работать в убыток.



В Челябинской, Курганской областях и Пермском крае трудности с продажей продукции объясняются тем, что предприятия входят в ареал распространения низкопатогенного гриппа птиц, представляющего собой вялотекущее заболевание, которое снижает продуктивность и сохранность бройлеров, ведет к удорожанию ветеринарного обслуживания, трудностям с утилизацией, гарантирует высокий процент выбраковки. Вновь выявленные вспышки высокопатогенного гриппа птиц в Челябинской области требуют еще больших затрат на выполнение противоэпизоотических мероприятий.



«Мы внесли предложения в правительство региона усилить господдержку в птицеводстве с помощью выплаты субсидий на удорожание кормов и на модернизацию производства. На птицефабриках нужно обновлять оборудование. Птицеводческие хозяйства занимаются этим в рамках своих инвестиционных программ, но в последние годы это стало делать сложнее из-за роста расходов», — считают чиновники Минсельхоза Челябинской области.



Ранее уральские производители мяса птицы направили уведомления в ритейл о росте цен на продукцию до конца 2021 года минимум на 10%. Сейчас вопрос об утверждении фиксированной цены на мясо птицы находится в стадии обсуждения. Она может быть установлена при подписании соглашений на федеральном уровне между производителями продукции и ритейлом по аналогии с ценами на подсолнечное масло и сахар.

