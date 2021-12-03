Российским предприятия могут разрешить вакцинировать стада от гриппа птиц

По данным Россельхознадзора, из-за гриппа птиц в 2021 году было уничтожено 4,5 млн голов птицы flickr.com

На фоне распространения гриппа птиц в России на предприятиях могут начать прививать кур. С такой инициативой на заседании Минсельхоза выступил Росптицесоюз, пишет «Коммерсантъ». Информацию об этом изданию подтвердила гендиректор союза Галина Бобылева. В случае одобрения проекта, вакцинировать от высокопатогенного гриппа птиц будут репродукторы первого и второго порядка. На данный момент прививать разрешено лишь кур, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах.



«Агроинвестор» направил запросы крупнейшим компаниям-производителям мяса птицы. Пресс-служба ГАП «Ресурс» отказалась комментировать ситуацию, остальные на момент публикации материала не ответили.



Минсельхоз отмечает, что вакцинация птицы от гриппа может ограничить экспорт российской продукции, поскольку во многих странах доступ на зарубежные рынки такой продукции закрыт. Запрет экспорта приведет к избытку предложения на внутреннем рынке и давлению на цены в стране, а низкая рентабельность вынудит ряд предприятий закрыться. Ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза сказал «Агроинвестору», что речь идет о вакцинации только племенной птицы, поэтому на экспорт эта мера, скорее всего, никак не повлияет. По его словам, меры предосторожности должны быть жесткими и серьезными.



Репродукторы второго порядка — это родительские стада, которые дают инкубационное яйцо для последующего коммерческого откорма птицы или для производства товарного яйца. Репродукторы первого порядка поставляют птицу для родительских ферм.

По данным Россельхознадзора, из-за гриппа птиц в 2021 году было уничтожено 4,5 млн голов птицы. В частности, из-за этого за девять месяцев 2021 года производство птицы упало на 1,4% до 4,07 млн т. Ирза говорит, что, по его данным, объем уничтоженной птицы уже превысил 5 млн голов в 22 регионах России. Эксперт добавил, что прогноз по распространению заболевания пока неблагоприятный.



Директор «Продо Тюменский бройлер» (входит в группу «Продо») Оксана Величко считает, что вакцинация племенного стада позволит быстро восстанавливать цикл производства после вспышек заболевания, пишет «Коммерсантъ». При этом на качество продукции прививка не повлияет. При этом вице-президент «Дамате» Андрей Григоращенко подчеркнул, что необходимо оставить возможность добровольного отказа от вакцинации.



Минсельхоз уточнил, что инициатива будет рассмотрена совместно с участниками рынка и Россельхознадзором. Еще один собеседник «Коммерсанта» отметил, что сейчас вакцинация от высокопатогенного гриппа на промпредприятиях по производству птицы запрещена, поскольку привитые особи чаще болеют бессимптомно, а штамм, полученный от вакцины, зачастую тяжело отличить от полученного в полевых условиях.

