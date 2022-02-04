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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Рынки

Вирусы продолжают подъедать маржу. Мясная отрасль терпит убытки из-за ухудшения эпизоотической ситуации

Алена Белая

| Агроинвестор |

Tassphoto
Tassphoto
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Африканская чума свиней и грипп птиц в 2021 году лишили российский рынок значительных объемов мяса и привели к недополучению производителями прибыли. С этими и другими болезнями, наносящими серьезный экономический ущерб, государство и бизнес борются уже не первый год, но до победы над глобальными угрозами, кажется, еще далеко


По данным Минсельхоза, в 2020 году ущерб от особо опасных заболеваний в России превысил 3 млрд руб. В 2021-м из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) уничтожено более 300 тыс. свиней, а из-за высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) — более 5 тыс. голов птицы. Впрочем, Россельхознадзор оценивает прошлогоднюю эпизоотическую ситуацию по ряду основных заразных болезней на территории страны как достаточно стабильную. Это, по мнению ведомства, является «результатом оперативного проведения противоэпизоотических мероприятий в возникающих очагах инфекций и своевременного обеспечения государственной ветеринарной службы лекарственными препаратами и диагностическими средствами в запланированных объемах».

Алена Белая 

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Агроинвестор

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