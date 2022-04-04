«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева купил бывший актив Вадима Варшавского

В прошлом году предприятия «Агрокомплекса» выпустили 111 тысяч тонн свинины Pixabay

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева приобрел свиноводческое предприятие «Русская свинина» в Ростовской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя агрохолдинга. По его словам, в прошлом году среднее поголовье свинокомплекса составляло 170 тыс. свиней, объем продаж — 34,5 тыс. т в живом весе. Стоимость сделки не уточняется. По данным ЕГРЮЛ, «Агрокомплекс» стал владельцем 100% «Русской свинины» 31 марта.



«Русская свинина» была зарегистрирована в 2005 году в Каменском районе Ростовской области, ранее компания входила в «Русский агропромышленный трест» экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского. В декабре 2019-го он был признан виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн руб. в качестве гендиректора «Ростовского электрометаллургического завода». Бизнесмена приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В сентябре 2021-го Замоскворецкий суд Москвы приговорил Варшавского к семи годам общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



В октябре 2020 года в ООО «Русская свинина» началась реорганизация путем присоединения ООО «Русский агропромышленный трест», ООО «Ростовский бекон», ООО «Русская свинина, Развильное» и ООО «Русская свинина, Миллерово». Предприятие было под управлением «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева.



Запущенный в 2007 году комплекс «Русская свинина» был крупнейшим в Ростовской области, инвестиции в проект составили 1,6 млрд руб., плановая мощность оценивалась в 11 тыс. т свинины в живом весе в год. Летом 2010 года на предприятии произошла вспышка африканской чумы свиней. Это был первый случай, когда вирус был занесен на промышленный комплекс высшего класса защиты.



«Агрокомплекс» принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства и экс-главе Краснодарского края Александра Ткачева. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий. Среди его направлений деятельности растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля и др. Согласно рейтингу Forbes, «Агрокомплекс» контролирует самый дорогой банк сельхозземель в России: стоимость 660 тыс. га оценивается в 152,1 млрд руб. По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году «Агрокомплекс» произвел 111 тыс. т свинины в живом весе и занял 11-е место в топ-20 крупнейших компаний сектора. Доля рынка агрохолдинга составила 2,2%.

