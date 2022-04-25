ГАП «Ресурс» может стать новым владельцем холдинга «КоПитания»

Среди активов «КоПитания» — свиноводческие комплексы, мясокомбинаты, птицефабрика, земли и другие Т. Кулистикова

ГАП «Ресурс» договорилась о покупке активов ГК «КоПитания», крупного производителя свинины, птицы и колбасных изделий (входила в группу Ru-Сom находящегося под следствием экс-министра Михаила Абызова), пишет «Коммерсантъ» . Закрыть сделку планируется в мае, говорят источники издания. Один из них оценил ее возможную стоимость примерно в 8,5 млрд руб. исходя из мультипликатора 5 х EBITDA. «Ресурс» от комментариев отказался.



О планах продать холдинг «КоПитания» сообщалось в декабре прошлого года. Тогда «Коммерсантъ писал, что группа управляет предприятиями в Волгоградской, Саратовской и Тверской областях, среди них свиноводческие комплексы «Хвалынский», «Краснодонское», «Заволжское» общей мощностью 61 тыс. т свинины в год, мясокомбинаты «Заволжский» и «Новопушкинский» на 66 тыс. т продукции и птицефабрика «Краснодонская» мощностью 43 тыс. т. Кроме того, среди активов компании комбикормовый завод, элеватор емкостью 85 тыс. т и 28 тыс. га земель. Собственники рассматривали возможность продажи 100% группы стратегическому инвестору, и тогда источники издания говорили, что частью бизнеса может заинтересоваться «Ресурс».



Ориентировочно активы ГК «КоПитания» могут стоить от 12 млрд руб.до 15 млрд руб., оценивает аудиторская компания ФБК. Ее представитель сказал «Агроинвестору», что сделка привлекательна для «Ресурса», во-первых, возможностью усилить доминирующее положении по куриному мясу на рынке ЮФО, а также южного Поволжья. Во-вторых, она может позволить обеспечить сырьем крупное колбасное производство, купленное в Саратовской области в 2021 году. В-третьих, сократить логистические издержки и выйти на крупнейший в России рынок мясных полуфабрикатов Москвы и области через развитие производства ГК «КоПитания», находящегося в Тверской области.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что покупка «КоПитания» может быть интересна «Ресурсу» в плане тестирования новых рынков, в том числе свинины. Он отмечает, что «КоПитания» — это во многом сбалансированный по производственным активам бизнес, который интегрируется в структуру «Ресурса». «Новому владельцу, скорее всего, придется уделить внимание проверке биобезопасности производственных площадок. Но, учитывая значительный опыт “Ресурса”, существенных сложностей возникнуть не должно», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает эту сделку логичной. По его словам, «КоПитания» на фоне конкурентов почти перестала развиваться после возникших проблем ее бывшего основного владельца — Михаила Абызова. «Но сегодня, если компания находится в топ-20 и не инвестирует, не развивается, то она постепенно теряет свое место, и ее конкурентоспособность снижается», — говорит он. «Ресурс» же, по его словам, обладает довольно сильным менеджментом, и уже не первый год ведет целенаправленную экспансию за счет покупки действующих активов в различных связанных с мясным рынком отраслях, увеличивая свою долю либо на традиционном для себя рынке бройлера, либо за счет расширения портфеля продуктовой линейки (индейка, свинина, переработка).



«В целом, это понятная стратегия. Особенно учитывая неопределенность с получением в будущем льготных инвестиционных и коммерческих кредитов, удорожание строительства новых объектов и сложности при поставках оборудования», — сказал «Агроинвестору» Юшин. Сейчас же, продолжает он, «Ресурс» покупает уже работающий актив, и привести его в соответствие с требованиями группы проще, чем строить новое предприятие.



Корнеев полагает, что на фоне кризиса стоит ждать усиления консолидации в свиноводческой и птицеводческой отраслях. Однако нужно понимать, что возможности по капитализации сейчас ограничены из-за дороговизны привлечения внешнего финансирования. Поэтому сделки M&A будут проходить в случае, если у покупателя есть значительные объемы собственных средств.



По мнению Юшина, активизации консолидации может способствовать возможное продолжение снижения рентабельности в мясной отрасли. Но пока ситуация не такая критичная, хотя и не отличается высокой доходностью. Сейчас в свиноводстве цены и спрос отвечают ожиданиям участников рынка, стоимость некоторых ресурсов для производства скорректировалась после резкого роста. Но дальше ситуация может измениться. «Я думаю, что в 2022-м консолидация будет идти обычными темпами — несколько сделок за год», — добавляет он.



По мнению управляющего партнера практики консультационных услуг по сделкам компании ФБК Бориса Яценко, рынок птицеводческих и свиноводческих активов ждет дальнейшая консолидация. Крупнейшие игроки будут приобретать средние компании с низкой загрузкой производства для повышения эффективности и расширения географического присутствия. В отдельных регионах будут приобретаться производства для наращивания экспорта свинины и куриного мяса. Высокое давление на маржинальность сейчас испытывают мясоперерабатывающие производства, не имеющие собственной сырьевой базы. Они также могут становиться объектами для консолидации, эффективность их приобретения будет балансироваться со стоимостью строительства новых производств, которая сейчас подвержена высокой инфляции, рассуждает эксперт.



ГАП «Ресурс» специализируется на птицеводстве, растениеводстве, производстве кормов и подсолнечного масла, реализации готовой продукции и др. Птицеводческий бизнес является ключевым направлением группы, и ее активы обеспечивают полный цикл производства: содержание родительского поголовья, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, хранение, реализация и продвижение на товарных рынках. Перерабатывающие комплексы группы расположенных в Ставропольском крае, Тамбовской и Оренбургской областях. В 2021 году компания произвела 808 тыс. т мяса птицы в живом весе.

