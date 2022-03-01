Мясо может подорожать из-за эмоциональных закупок

Предложение мяса растет на фоне снижения покупательской способности М. Стулов

Торговые сети начали получать предварительные уведомления от производителей свинины о возможном увеличении отпускных цен, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди ритейлеров. Индексация, по мнению собеседника издания, связана с осложнениями доставки продукции из граничащих с Украиной Курской и Белгородской областей, где работают крупные производители мяса.



То, что некоторые поставщики свинины повышают цены, изданию подтвердил источник в отрасли, уточнив, что в договорах с крупнейшими сетями число индексаций в определенный период времени ограничено. Также о возможном повышении цен на свинину и мясо птицы говорится в еженедельном отчете Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики Минсельхоза. Однако аналитики Россельхозбанка считают, что спрос и предложение сбалансируются после праздников.



Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики считают, что цены на мясо бройлера и свинину, снижавшиеся в последнее время, могут вырасти на фоне эмоциональных закупок из-за форс-мажорных обстоятельств. «Сезонно на рынке можно было ожидать оживления между гендерными праздниками. Но текущие форс-мажорные обстоятельства могут спровоцировать скачок эмоциональных закупок, а значит и более выраженный рост цен», — говорится в отчете.



Там также отмечается, что индекс цен на живых свиней на восьмой неделе года по сравнению с предыдущей неделей не изменился, в годовом выражении — снизился на 6%. Полутуши за неделю подорожали на 1%, в годовом выражении цена уменьшилась на 1%, стоимость окорока снизилась на 1% и 8% соответственно. Индекс цен на мясо бройлера уменьшился к предыдущей неделе на 1%, в годовом выражении — на 5%. Куриное филе подешевело на 1% и 5% соответственно. Цены на крылья, фарш и окорочка за неделю не изменились, в годовом выражении снизились на 25%, 14% и 2% соответственно.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал «Коммерсанту», что проблемы доставки продукции из Белгородской и Курской областей не носят системного характера. По его словам, перевозчикам, которые отказываются от заказов, удается найти замену, однако усложнились поставки в эти регионы некоторых видов сырья по железной дороге. При этом на рынке наблюдается повышенный спрос со стороны производителей колбасных и мясных изделий, которые решили закупить сырье впрок из-за нестабильной ситуации с валютным курсом и риска остановки импорта мяса, пишет «Коммерсантъ».



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что никаких логистических предпосылок для роста цен на свинину нет. «Действительно, может сработать фактор ажиотажного спроса, если он будет. Пока мы ничего подобного не наблюдаем. На 28 февраля, наоборот, у всех были повышенные запасы, поскольку идет существенный рост производства — более 6% за январь, и, по всей видимости, тенденция продолжится», — рассказал Ковалев.



Кроме того, по его словам, в январе увеличился импорт свинины, поэтому на складах наблюдается скопление объемов. «Если ажиотажный спрос и будет, то он будет кратковременным и его удастся погасить дополнительным предложением. Но, безусловно, инфляционные ожидания усиливаются, — прокомментировал Ковалев. — Это связано с тем, что значительная часть компонентов производства — аминокислоты, витамины, препараты — импортные, поэтому в среднесрочном периоде это будет очень сильно давить на себестоимость». Текущая экономическая ситуация не может не привести к снижению покупательской способности, сказал глава НСС.



В России с 7 марта начинается Великий пост, во время которого спрос на свинину традиционно снижается на 5-10% в первую неделю, а потом выравнивается. «Наблюдаются разнонаправленные тренды: повышенное предложение, не повышающаяся, а скорее всего снижающаяся покупательская способность. Пост, я думаю, на фоне этих факторов не будет влиять на снижение продаж», — считает Ковалев. Он отметил, что стоимость всех валютозависимых компонентов производства будет расти, как и цена новых кредитов. «Будем надеяться, что по старым кредитам не будет повышения ставок», — добавил он.



Юшин полагает, что с учетом потенциального снижения покупательной способности и падения спроса производители не смогут поднимать цены даже при росте себестоимости. Минсельхоз сообщил, что по итогам января производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 997,8 тыс. т. В том числе производство свиней выросло на 6,1%, КРС — на 7,1%, птицы — на 9,4%. Прирост производства способствует сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке мяса, подчеркивает ведомство.

