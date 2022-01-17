Правительство обсудит с рынком проблемы между ритейлом и поставщиками

Саморегулирование в отрасли не работает из-за формального подхода сетей М. Стулов

В Минпромторге 19 января состоится совещание по вопросам взаимоотношений торговых сетей и поставщиков продуктов питания, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, поступившее Ассоциации компаний розничной торговли, «Руспродсоюзу», «Русбренду», «Союзмолоку», Национальной мясной ассоциации и другим отраслевым объединениям. Предполагается, что участники встречи обсудят спорные вопросы, которые поставщики и сети не могут разрешить самостоятельно. В частности, будут подняты темы выплаты ретробонусов, несогласованного взимания неустоек, штрафов, навязывания невыгодных условий поставок, соблюдения принципов Кодекса добросовестных практик (КДП), рассказали источники издания.



Один из собеседников газеты уточнил, что совещание проводится в связи с разработкой новых мер регулирования торговли. Так, по его словам, Федеральная антимонопольная служба разрабатывает расширение перечня продуктов, в отношении которых запрещается взимание бонусов, что должно помочь сдержать продовольственную инфляцию. Сейчас закон о торговле не допускает выплату бонусов при закупке 24 позиций социально значимых продуктов, включая мясо, рыбу, молоко, сахар, соль.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что по большинству острых вопросов поставщики и сети сформировали решения и включили их как в КДП, так и в решения комиссии по его применению. По его словам, ключевая проблема сегодня заключается в несоблюдении этих норм или формальном подходе со стороны торговых операторов. «Есть законодательный путь и саморегулирование. Но для обеспечения исполнения норм саморегулирования типовые договоры поставки должны не противоречить нормам саморегулирования, — считает Востриков. — Спустя девять лет со старта саморегулирования договоры сетей не приведены в соответствие даже с КДП, не говоря о решениях комиссии». По его мнению, торговые сети, вероятно, уже не заинтересованы в саморегулировании или не имеют воли юридически подтвердить готовность следовать этим путем.



По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, превосходство рыночной силы ритейла над поставщиками изменить не получится, но государство может «постараться улучшить баланс в отношениях сторон». Эксперт сказал «Коммерсанту», что в предыдущих поправках к закону о торговле удачным стало сокращение предельных сроков оплаты товаров поставщикам. Вопрос штрафов, грозящих производителям непредвиденными расходами, также требует дополнительного обсуждения, отмечает аналитик. Но, по его оценке, вмешательство в процесс ценообразования, в том числе через регулирование бонусов, грозит большими рисками вплоть до дефицита.



Между тем, ранее «Газета.Ru» сообщила, что Минпромторг и Минсельхоз не планируют снова замораживать цены на сахар и масло, а намерены применять другие инструменты. Так, Минсельхоз готовится ввести «комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо» и продолжить господдержку производителей. Минпромторг намерен применять механизм фиксации предельных цен на социально значимые товары.

