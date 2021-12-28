Центробанк: по итогам года инфляция превысит 8%

Административное регулирование цен и их замораживание могут работать только как краткосрочные меры М. Стулов

По итогам 2021 года инфляция в России немного превысит 8%. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала в интервью телеканалу «Россия 24». «Это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», — отметила она. По итогам ноября инфляция год к году составила 8,4%, это максимум с начала 2016-го. По данным Минэкономразвития, к 20 декабря уровень инфляции составил 8,22% в годовом выражении, в том числе продовольствие подорожало почти на 10,5%.



Ранее ЦБ прогнозировал, что в этом году инфляция будет в диапазоне 7,4-7,9%, при этом Набиуллина допускала, что рост цен выйдет за пределы его верхней границы. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ и будет вблизи 8%.



По прогнозу регулятора, к концу следующего года инфляция может снизиться до 4-4,5%. «Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз, и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — пояснила Набиуллина в интервью «Россия 24».



При этом глава ЦБ отметила, что административное регулирование цен и их замораживание могут работать только как краткосрочные меры. «Инфляция — это всегда в некотором смысле дисбаланс спроса и предложения. Нам нужно, чтобы быстрее росло предложение», — подчеркнула Набиуллина. А при регулировании цен у производителей меньше стимулов для того, чтобы увеличивать инвестиции и расширять объемы выпуска продукции. Поэтому в долгосрочной перспективе такие решения, наоборот, могут привести к повышению цен, отметила она.



Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что России необходимо вернуться к целевому уровню инфляции примерно в 4%. В конце ноября, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», глава государства обратил внимание правительства на необходимость увеличения выпуска продовольствия. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и «действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен», отметил Путин. По его словам, увеличение объемов производства и повышение доступности продуктов питания на внутреннем рынке — ключевой критерий эффективности работы по этому направлению.

