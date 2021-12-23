Владимир Путин: России нужно вернуться к целевому уровню инфляции

По данным Росстата, инфляция за неделю с 14 по 20 декабря резко ускорилась до 0,32% с 0,06% неделей ранее Е. Разумный

России необходимо вернуться к целевому уровню инфляции примерно в 4%, в то время как сейчас она в два раза выше, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Глава государства также подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная политика «отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны».



По словам Путина, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2021 года могут вырасти на 3,5% при инфляции на уровне 8%. «Инфляция ожидается на уровне 8%. Это гораздо больше, чем мы прогнозировали. Но все равно рост реальных доходов за вычетом инфляционных расходов, все-таки 4,1%», — сказал он.



В ходе пресс-конференции глава государства также отметил, что, несмотря на небольшое сокращение урожая зерна в текущем году, наша страна сможет обеспечить себя им, а также сохранит очень существенный экспортный потенциал.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что стоимость продуктов питания к текущему моменту выросла «мягко говоря, очень существенно». «С моей точки зрения, рост потребительских цен на продовольствие с учетом доходов граждан уже превысил разумные пределы. За этим может последовать сокращение потребления и уход от значительной части сегментов к более дешевым аналогам», — не исключает он. По словам Корбута, потребительские цены уже отработали свой рост. Однако увеличение стоимости продолжится, но повышение будет несущественным. «Может быть, к Новому году увеличится цена по отдельным позициям, вроде шампанского», — считает Корбут.



По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, Россия «платит высокой инфляцией за открытость своей экономики». Об этом он заявил на встрече с членами экспертного совета при правительстве, которую транслировал телеканал «Россия 24». «В том числе это сбор мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — сказал Мишустин. По его мнению, все дело в том, что многие государства нарушают некие принципы отношения к макроэкономическим параметрам, которым якобы обязаны следовать правительства стран. Другие же страны проводят эмиссию, которая может привести к неожиданному увеличению потребительского спроса в них.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что самый высокий рост цен наблюдается по продуктам, которые вообще или почти не экспортируются: картофель, капуста и морковь. «Импортировать по ним инфляцию не могли напрямую. Так что все не так просто. Да, конечно, Россия завозит ресурсы для производства, их удорожание ведет к удорожанию даже тех продуктов, которые производятся только для нужд внутри страны, — рассуждает эксперт. — Если все замкнуть внутри страны, то сам уровень внутренних цен может быть выше, чем на внешних рынках. И далеко не факт, что после этого роста цен не будет». По словам Шагайды, в этом случае вообще нельзя будет ограничить цены, так как прекратится производство. «Лучше открытая экономика, конкуренция производителей и продавцов, а также рост благосостояния жителей России, чем ограничение и закрытость. Второй путь — тупик», — считает она.



По данным Росстата, инфляция за неделю с 14 по 20 декабря резко ускорилась до 0,32% с 0,06% с 7 по 13 декабря и 0,07% с 30 ноября по 6 декабря. С начала месяца к 20 декабря инфляция составила 0,44%, с начала года — 7,98%. Таким образом, рост цен с начала года по состоянию на 20 декабря уже превысил не только прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%), но и интервальный прогноз Банка России на весь 2021 год (7,4-7,9%). Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России на 20 декабря ускорилась до 8,23% с 8,11% на 13 декабря.



C 14 по 20 декабря выросли цены куриные яйца — на 1,3%, гречневую крупу — на 1,1%, сливочное масло и макаронные изделия — на 1%, пастеризованное молоко подорожало на 0,9%, пшеничная мука — на 0,8%, сахар, стерилизованное молоко, рис, вермишель, шоколадные конфеты — на 0,7%, свинина и сметана — на 0,6%. Цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились на 1,5% (неделей ранее — на 1,3%), в том числе капуста стала дороже на 4,8%, огурцы — на 4,2%, томаты — на 1,5%, морковь и яблоки — на 0,8%, лук — на 0,5%, картофель — на 0,3%.

