«Руспродсоюз» заявил об отсутствии предпосылок для снижения цен на продукты питания

Последние два года стали форс-мажорными для производства продуктов питания Е. Разумный

Несмотря на попытки производителей сдержать рост себестоимости, в России на сегодняшний день нет предпосылок к снижению цен на продукты питания, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя председателя правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова. Он подчеркнул, что сейчас главной задачей является обеспечение доступности продовольствия, и вариантом решения этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения.



Леонов также отметил, что из-за пандемии коронавируса последние два года можно назвать форс-мажорными для производства продуктов питания. На выпуск продукции до сих пор влияет нарушение поставок, контрактов, удорожание импортных составляющих, рост стоимости сырья и другие факторы.



Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг сказал РИА «Новости», если рост цен на продовольствие продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить продуктовые карточки. Гринберг подчеркнул, что подобная практика используется во многих странах и не стоит ее бояться. «Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — сказал эксперт.



Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с RT заявил, что продуктовые карточки могут быть введены в России для стимулирования потребления отечественных продуктов, а также в качестве дополнительной меры поддержки малообеспеченных семей. По его словам, в ближайший год предполагаемые темпы роста потребительских цен около 6-7%, скорее всего, будут сохраняться, в том числе на продовольственные товары. При этом он отметил, что полностью обеспечивает себя необходимыми продуктами питания. Гутенев добавил, что стимулирование потребления отечественных продуктов и поддержка малообеспеченных семей возможно через целевые продовольственные карточки. В то же время он добавил, что использование такого механизма будет не вынужденной, а дополнительной мерой.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что предпосылок к росту цен на продовольствие на данный момент нет. По его оценке, темпы роста стоимости продовольствия существенно замедлятся как на российском, так и на мировом рынке, потому что предел уже достигнут, и уровень платежеспособного спроса населения будет ограничивать возможность увеличения цен.



«Я считаю, что цены будут меняться, периодически падать и повышаться, но мы уже не вернем те цены, которые были, например, два года назад на мировом рынке. Соответственно, это будет транслироваться и на внутренний рынок, — считает Корбут. — Я бы не стал выделять какие-то продукты питания, которых это коснется особенно, думаю, тенденция охватит все продовольствие. Сейчас растут расходы на упаковку, логистику и другие составляющие, которые касаются любого вида продуктов». По мнению Корбута, вопрос в том, насколько эффективно государство сможет субсидировать закупки ресурсов сельхозпроизводителями. «Пока это происходит в рамках доброго разговора и не приводит к снижению цен», — заключил он.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что в начале 2022 года цены на некоторые сырьевые товары начали снижаться, в частности дешевеет пшеница — на Чикагской бирже 10 января цена была на 4% ниже средней за декабрь, снижаются экспортные цены и на российскую пшеницу.



«Но это пока не стоит расценивать как начало снижения цен, даже несмотря на рекордный валовой сбор пшеницы в Южном полушарии, — отметила эксперт. — Пока ситуация неопределенности экономического роста в мире сохраняется, а значит продовольственные рынки продолжат испытывать повышенный спрос со стороны стран-импортеров, и цены будут находится на высоком уровне». По мнению Снитко, главные риски снижения спроса исходят из Китая — политика закупок продовольствия этой страны довольная непредсказуема и оказывает очень сильный эффект на цены.

