Индекс продовольственных цен ФАО за год вырос на 28%

В нормальных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства М. Стулов

За 2021 год Индекс продовольственных цен ФАО увеличился на 28,1% и составил 125,7 пункта, сообщила организация. При этом в декабре было зафиксировано небольшое — на 0,9% — снижение относительно ноября, до 133,7 пункта. Это стало следствием падения котировок растительных масел и сахара с зафиксированных ранее высоких уровней, тенденцию к росту продемонстрировал лишь индекс цен на молочную продукцию. Тем не менее, по сравнению с декабрем 2020-го индекс оказался на 23,1% выше.



В декабре 2021 года среднее значение Индекса цен ФАО на зерновые уменьшилось на 0,6% по сравнению с ноябрем благодаря снижению экспортных котировок пшеницы в результате улучшения ситуации с предложением по итогам уборки урожая в Южном полушарии, отмечается в сообщении ФАО. Однако по итогам прошедшего года значение индекса по зерновым достигло максимума с 2012-го и превысило показатель 2020 года на 27,2%. В том числе кукуруза подорожала на 44,1%, пшеница — на 31,3%.



Индекс цен на растительные масла за год увеличился на 65,8% до исторического максимума. Хотя в декабре ФАО зафиксировала его снижение на 3,3% в результате уменьшения котировок пальмового и подсолнечного масел на фоне вялого международного спроса.



Среднее значение Индекса цен ФАО на сахар в декабре уменьшилось на 3,1% по сравнению с ноябрьским показателем, до минимального за последние пять месяцев уровня. Такая динамика была обусловлена опасениями из-за последствий распространения штамма «омикрон» COVID-19, а также снижением обменного курса бразильского реала и цен на этанол. По итогам 2021 года индекс вырос на 29,8%, что является самым высоким среднегодовым показателем с 2016 года.



Индекс цен на мясо в декабре почти не изменился относительно ноября, хотя значение по итогам года оказалось на 12,7% выше, чем в 2020-м. Среднее значение Индекса цен ФАО на молочную продукцию в 2021-м на 16,9% превысило уровень предыдущего года. В декабре также было отмечено его увеличение на 1,8% на фоне роста международных котировок сливочного масла и сухого молока из-за снижения производства в Западной Европе и Океании. При этом цены на сыр незначительно снизились благодаря росту выпуска в странах Западной Европы.



«В нормальных условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, однако рост цен на вводимые ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на рынке в 2022 году», — приводятся в сообщении слова старшего экономиста ФАО Абдулрезы Аббассяна.

