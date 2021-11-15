Минсельхоз: важно отвязать внутренние цены от мировых

Агроведомство отмечает значительный рост цен на овощи А. Гордеев

Власть не допустит дефицита продуктов питания в России, об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в эфире телеканала «Россия-1». Также важно не допустить скачкообразного роста цен. «Мы живем в эпоху кризиса, цены на продукты питания растут с каждым днем и важно отвязать наши внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», — подчеркнул глава агроведомства.



Патрушев также обратил внимание, что на российском рынке цены более стабильны, чем в мире. Тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, повышаются цены на мясную продукцию, поэтому Минсельхоз будет увеличивать господдержку этих отраслей, в том числе работать с торговыми сетями, заверил министр.



Ранее в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством Патрушев рассказал, что в случае заметного роста мировых цен на пшеницу — до $400 за тонну и более — формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения. Это же касается масличных и подсолнечного масла. Кроме того, для обеспечения потребностей внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых и отдельно — на пшеницу.



Также Минсельхоз разрабатывает федеральный проект для увеличения производства овощей и картофеля, а также организации инфраструктуры их хранения и продажи. В частности, поскольку более половины этой продукции в России выращивается в ЛПХ, со следующего года они впервые смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Кроме того, ведомство намерено проработать вопрос перехода торговых сетей на долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля.



Для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу Минсельхоз предложил в 2022 году установить тарифную льготу на импорт до 100 тыс. т замороженной свинины и до 200 тыс. т замороженной говядины. Это решение рассмотрено и поддержано на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Снижение производства мяса в этом году, в частности, связано с неблагоприятной эпизоотической ситуацией. Тем не менее, по прогнозу ведомства, объемы выпуска свинины восстановятся в первой половине следующего года. По мясу птицы по итогам 2021-го ожидается выход на показатели прошлого года, по говядине министерство ждет прироста на 1,5%.



В октябре мировые цены на продовольствие увеличились на 3% относительно сентября и достигли максимума с июля 2011 года, ранее сообщала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на продовольственные товары, составило 133,2 пункта.

