Овощи снова дорожают

Со следующего года планируется поддерживать ЛПХ, которые выращивают картофель и овощи на продажу Pixabay

По данным Росстата, со 2 по 8 ноября розничные цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%. В частности, картофель подорожал на 0,82%, белокочанная капуста — на 1,08%, огурцы — на 2,76%, томаты — на 2,52%. При этом репчатый лук подешевел на 1,08%, морковь — на 0,33%. С начала года к 8 ноября картофель в России подорожал на 51,56%, капуста — на 88,19%, лук — на 17,63%, морковь — на 30,01%, томаты — на 5,67%. Огурцы с начала года подешевели на 16,53%.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством, сказал, что Минсельхоз разрабатывает федеральный проект для увеличения производства овощей и картофеля, а также организации инфраструктуры их хранения и продажи. Больше половины овощей и картофеля выращивается в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения, поэтому получить помощь государства с 2022 года смогут и они. Эта мера вводится впервые, отметил Патрушев. «Поставки будут осуществляться в торговые предприятия. Кроме того, конечно, продукция реализуется на ярмарках и рынках. Также считаем необходимым совместно с Минпромторгом дополнительно проработать вопрос перехода торговых сетей на долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля. Просим дать соответствующее поручение», — добавил он.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что если ЛПХ изначально выращивали продукцию только для себя, они не будут продавать свои овощи, если же они выращиваются на продажу, то озвученная Минсельхозом мера поможет рынку. «Во втором случае невозможно оценить объем производимой ЛПХ продукции. Кстати, по закону об ЛПХ, продукция может выращиваться только для собственных нужд, а не для продажи. Поэтому для реализации предложенной меры нужно будет вносить законодательные изменения», — обратил внимание он. Также необходимо понять, какой объем продукции выращивался именно для продажи.



При этом объемы продаж у ЛПХ будут небольшими, поэтому нужно разработать систему сбора продукции у продавцов, продолжает Глушков. «Маловероятно, что хозяйства сами будут отвозить продукты на продажу. Картофель и овощи «борщевого набора» сами по себе — дешевый товар. Затраты на логистику приведут к их удорожанию. Нужно, чтобы кто-то с низкими транспортными расходами ездил в хозяйства и забирал продукцию. Организовать это будет достаточно сложно. Если людям придется везти товар в точку продажи, то доля потенциальных продавцов снизится», — считает глава союза.



Реализация товара на ярмарках — очень хорошая и рабочая мера, считает Глушков. Однако, по его словам, нужно понимать, что ЛПХ не повезут свою продукцию далеко, они реализуют ее в районных центрах. «Объемы у них небольшие, города далеко, расходы на бензин — высокие. Возможно, придется тратиться и на жилье, поскольку продать весь товар за день не удастся», — рассуждает он. По его мнению, эта мера частично снимет с рынка напряжение, однако важно проработать детали.



Переход торговых сетей на долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля, по словам Глушкова, тоже рабочий механизм. Он позволит снизить колебания цен. «Как правило, долгосрочные контракты заключаются на год. Это хорошо и для производителя, и для торговой сети», — сказал он. Этот механизм коснется в основном крупных хозяйств, потому что мелким сложно соблюдать долгосрочные контракты, добавил Глушков. «Крупные хозяйства обычно заключают договор о реализации части урожая, например, 50%. У небольших производителей такой возможности нет, что несет риск нарушения контрактов. При этом сети могут прописать в договоре штрафные санкции за невыполнение условий», — объяснил он.



Глушков также отметил, что сейчас по долгосрочным контрактам работает часть производителей овощей закрытого грунта и они показали свою эффективность. «Когда цены начинают прыгать, долгосрочные контракты работают по фиксированной цене и позволяют держать запланированные ранее цены. Поэтому идею с долгосрочными контрактами я полностью поддерживаю», — добавил Глушков. Сейчас, по данным Минсельхоза, овощи «борщевого набора» и картофель производят 40 тыс. хозяйств. По мнению главы союза, заключить долгосрочные контракты с таким количеством хозяйств будет очень сложно.



В ходе совещания президента с правительством Дмитрий Патрушев также уточнил, что, по прогнозу ведомства, в этом году в товарном секторе будет произведено около 7 млн т овощей — чуть больше, чем в 2020-м. Валовой сбор картофеля ожидается на уровне прошлого года. «Для картофелеводства и овощеводства открытого грунта погодные условия 2021 года оказались наиболее неблагоприятными», — отметил министр.

