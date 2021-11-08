Мировые цены на продовольствие обновили максимум с 2011 года

Индекс продовольственных цен ФАО растет три месяца подряд М. Стулов

В октябре мировые цены на продовольствие увеличились на 3% относительно сентября и достигли максимума с июля 2011 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на продовольственные товары, составило 133,2 пункта. Индекс растет три месяца подряд. В июне отмечалось первое за 12 месяцев снижение, которое продолжилось в июле, однако затем цены снова стали повышаться.



Больше всего — на 9,6% — в октябре выросло значение индекса цен на растительные масла, оно достигло самого высокого уровня за все время наблюдения, отмечает ФАО. Такая динамика была обусловлена увеличением котировок пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел. При этом пальмовое масло дорожает четыре месяца подряд на фоне опасений низкого производства в Малайзии из-за нехватки рабочих-мигрантов, говорится в сообщении организации.



Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%. В результате ухудшения видов на урожай в основных странах‑экспортерах, включая Канаду, Россию и США, и снижение предложения пшеницы на глобальных рынках цены на агрокультуру выросли на 5%. Также ФАО зафиксировала повышение мировых цен на другие основные виды зерновых.



Значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,6%. ФАО объясняет это активизацией мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и цельное молоко и стремлением покупателей увеличить запасы. При этом цены на сыр в целом были стабильными, поскольку предложение основных стран-производителей достаточно для удовлетворения мирового импортного спроса.



Между тем, индекс цен на мясо снизился на 0,7%. Мясо в мире дешевеет уже третий месяц: мировые котировки свинины упали из-за сокращения закупок со стороны Китая, а говядины — в результате резкого снижения котировок бразильского мяса. При этом цены на мясо птицы и баранину повысились на фоне высокого спроса и ожидаемого замедления роста объемов производства.



Индекс цен на сахар уменьшился впервые за полгода — на 1,8%. ФАО объясняет это ограниченным импортным спросом и прогнозируемым увеличением экспорта из Индии и Таиланда, а также ослаблением курса бразильского реала к доллару США. В начале ноября агентство Bloomberg сообщало, что мировые цены на сахар установили новый четырехлетний рекорд из-за роста спроса на спирт. Стоимость достигла максимума на фоне энергетического кризиса и его давления на рынок.



Старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан в октябре говорит ТАСС, что сочетание роста цен на энергоносители и продовольствие — повод для беспокойства и может привести к проблемам в долгосрочной перспективе. «Повышение цен на энергоносители ведет к повышению стоимости продовольственного производства. Для производства удобрений нужен газ, а его цена достигает исторических максимумов. И фермеры должны выбирать, поэтому возникает вопрос: смогут ли они посеять в этом году столько же. Соответственно, вопрос — будут ли удовлетворять спросу поставки, не приведет ли повышение цен на топливо к снижению посевов», — отмечал Аббассиан. Также он добавлял, что цены на энергоносители влияют на рынок продовольствия с точки зрения удорожания транспортировки.

