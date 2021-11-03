Мировые цены на сахар побили четырехлетний рекорд

Фьючерсы на белый сахар с начала года выросли на 22% msmsugar.com

Мировые цены на сахар установили новый четырехлетний рекорд из-за роста спроса на спирт, сообщило агентство Bloomberg. Стоимость достигла максимума на фоне энергетического кризиса и его давления на рынок. Так, фьючерсы на белый сахар подорожали на 1,2%, а с начала года выросли на 22%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В то же время стоимость фьючерсных контрактов на сахар-сырец в Нью-Йорке выросла на 1,1%.



Резкий рост начался в августе, когда из-за неожиданных заморозков в Бразилии стало ясно, что возникнут проблемы с производством и поставками сырья. Кроме погодных аномалий в Бразилии, влияние на сахарный рынок оказал дефицит энергоносителей в стране и повышение цен на топливо. В частности, импорт бензина в третьем квартале вырос более чем в десять раз, сообщила государственная энергетическая компания Petrobras. Из-за энергетического кризиса цены на топливо в Бразилии выросли, что повысило спрос на этанол, который используется в автомобилях в виде смеси с бензином или с дизельным топливом. В результате производители стали перерабатывать больше сахарного тростника в биотопливо.



В то же время Индия, которая занимает второе место в мире среди экспортеров сахара, намерена нарастить использование этанола, чтобы к 2025 году он составлял 20% топливных смесей для автомобилей. По мнению Индийской ассоциации сахарных заводов, это может привести к падению производства сахара-рафинада в стране уже в 2022 году. По подсчетам международной компании по торговле сырьевыми товарами Engelhart Commodities Trading Partners, экспорт индийского сахара может упасть более чем вдвое в 2022—2023 годах по сравнению с 6 млн т в 2021 году.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что оптовые цены российских трейдеров на сахар в рублях с 15 сентября медленно снижаются, до этого с 26 июля они росли, а с 16 марта почти непрерывно снижались на протяжение 5,5 месяцев. Накануне, 2 ноября, цены уменьшились на 3 коп. до 48,14 руб./кг.

