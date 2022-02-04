В январе мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2011 года

Больше всего в январе выросло значение индекса цен на растительные масла Эфко

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на продовольственные товары, в январе увеличилось на 1,1% относительно декабря и достигло максимума с апреля 2011 года — 135,7 пункта. Основной причиной роста индекса стало подорожание растительного масла и молочных продуктов.



Больше всего — на 4,2% до 185,9 пункта — в январе выросло значение индекса цен на растительные масла, оно достигло самого высокого уровня за все время наблюдения, отмечает ФАО. Такая динамика была обусловлена ростом котировок пальмового масла в связи с низкими объемами выпуска в ключевых странах-производителях и возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии.



Кроме того, начали восстанавливаться цены на соевое масло. Причиной стали активные импортные закупки, в частности со стороны Индии. Также растет стоимость рапсового и подсолнечного масел в результате сокращения предложения и повышения мирового импортного спроса. Увеличению мировых котировок растительных масел способствовал и рост цен на сырую нефть, говорится в сообщении ФАО.



Среднее значение индекса цен на зерно в январе выросло на 0,1%, при этом сейчас оно на 15,6% выше показателя января 2021 года. В том числе на 3,8% выросли цены на кукурузу из-за продолжающейся засухи в Южном полушарии. Мясо в январе 2022 года почти не прибавило в цене, но за год индекс поднялся на 17,3%. При этом цены на говядину достигли очередного рекорда из-за того, что спрос превышал предложение. Стоимость свинины не изменилась, а баранины и мяса птицы, напротив, снизилась.



Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе. По сравнению с декабрем он уменьшился на 3,1% на фоне благоприятных прогнозов производства в ключевых странах-экспортерах — Индии и Таиланде — а также увеличения количества осадков и снижения цен на этанол в Бразилии.



Значение индекса цен на молочную продукцию увеличилось на 2,4% в месячном выражении и на 18,7% — в годовом. Этот показатель растет уже пятый месяц подряд, причем значительнее всего увеличились цены на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло. Среди причин эксперты ФАО назвали сокращение экспортного предложения из Западной Европы, невысокие объемы производства молока в Океании, а также дефицит рабочей силы на фоне пандемии.

