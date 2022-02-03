Годовая инфляция в России ускорилась почти до 9%

Плодоовощная продукция — один из драйверов роста цен М. Стулов

Инфляция в России c 22 по 28 января в годовом выражении ускорилась до 8,82%, следует из обзора Минэкономразвития. По состоянию на 21 января показатель составлял 8,64%. За указанную неделю инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее, с начала года цены увеличились на 1,07%. По данным министерства стоимость продовольственных товаров в годовом выражении c 22 по 28 января выросла на 10,83%, цены на плодоовощную продукцию — на 15,47%.



По сравнению с предыдущей неделей цены на продукты поднялись на 0,31% из-за повышения стоимости плодоовощной продукции (1,14%) и других продуктов питания (0,19%), говорится в обзоре Минэкономразвития. «В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82% год к году (оценка может быть уточнена после выхода отчетных данных за январь 2022 года)», — отметило ведомство.



По оценке Центробанка, годовая инфляция в России по итогам января ускорилась до 8,7-8,9% с 8,4% в декабре. Свой прогноз регулятор опубликовал в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Темпы роста цен в стране ускоряются с прошлого года за счет ослабевшего тогда рубля и наблюдающегося повышения цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире.



Накануне РИА «Новости» составило консенсус-прогноз на основе опроса аналитиков. По их мнению, инфляция в России в феврале 2022 года будет оставаться вблизи многолетних максимумов и составит 8,7%. Темпы роста цен в России в феврале будут находиться под влиянием как проинфляционных факторов, так и дезинфляционных, уверены аналитики.



«На инфляцию в России в целом оказывает влияние сбалансированный набор факторов: как негативных внешних (ранее ужесточение политики ФРС и рост мировых цен), так и положительных внутренних (переключение домохозяйств с потребительской модели на сберегательную)», — приводит РИА «Новости» слова экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова. По его мнению, в этих условиях инфляция должна находиться на плато около 8,5% в течение ближайших двух-трех месяцев. Тем не менее, недавнее ослабление обменного курса и более медленное восстановление миграции чуть повысят инфляцию до 8,6%, считает Бирюков.



Старший экономист «ВТБ Капитал» Александр Исаков считает, что высокое ценовое давление в феврале продолжит наблюдаться в проблемных категориях, в частности, в мясных изделиях и плодоовощной продукции. Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов ожидает, что произошедшее повышение ключевой ставки ЦБ будет тормозить потребительскую инфляцию. Кроме того, укрепление рубля также окажет сдерживающее влияние на рост цен в феврале.

