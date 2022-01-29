Михаил Мишустин призвал ФАС максимально быстро реагировать на рост цен

ФАС должна активнее делать прогнозы, чтобы заранее оценивать риски удорожания разных видов продукции М. Стулов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна максимально быстро реагировать на изменение ценовой ситуации и продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания, причем делать это системно. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал в ходе встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.



Глава правительства отметил, что российская экономика продолжает активно развиваться, несмотря на целый ряд вызовов, и в фокусе постоянного контроля службы должны находиться все чувствительные для людей и бизнеса сферы. «И конечно, прежде всего это вопросы, связанные с ценами на продовольствие, особенно в периоды сезонных колебаний», — сказал Мишустин (цитата по стенограмме на сайте кабмина).



ФАС проводит еженедельный мониторинг формирования цен на социально значимые продовольственные товары, сообщил Шаскольский. «По результатам мониторинга и проведения проверок, а также по итогам переговоров с федеральными торговыми сетями с участием наших коллег из Минпромторга нам удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 года по настоящее время на 9% — с 22% до 13%», — рассказал он. Также глава службы напомнил, что по итогам переговоров крупнейшие торговые сети сами заявили о возможности установить наценки на социально значимые продовольственные товары на уровне 10%. По словам Шаскольского, аналогичную работу намерены провести и региональные ритейлеры.



Вопрос динамики цен нужно держать на постоянном контроле, он требует более детального внимания, подчеркнул Мишустин. Глава кабмина также поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву «в ежедневном режиме усилить такую работу вместе с коллегами». Кроме того, премьер-министр попросил ФАС активнее делать прогнозы, чтобы заранее оценивать риски удорожания разных видов продукции.



Минэкономразвития ранее сообщило, что годовая инфляция в России по состоянию на 21 января выросла до 8,64%. К 14 января она составляла 8,62%. В 2021 году инфляция, по данным Росстата, увеличилась до 8,39% против 4,91% в 2020-м. В том числе продовольствие за год подорожало на 10,62%. Инфляции стала максимальной с 2015 года, когда она достигала 12,91%, и оказалась выше официальных прогнозов.

