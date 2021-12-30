Минэкономразвития: введение экспортных пошлин и демпферов помогло сдержать рост цен

Продовольственные товары за год стали дороже на 10,62% Е. Разумный

Сдержать инфляцию в 2021 году помогли меры по снижению внешнего давления на российский рынок, среди которых демпферы и экспортные пошлины, сообщил ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития (МЭР). Без введения демпферных механизмов годовая инфляция в России сейчас была бы на 0,4 п. п. выше, оценило ведомство.



Введение экспортных пошлин также помогло сдержать рост цен. Так, с момента введения пошлины на пшеницу с 15 февраля 2021 года ее внутренняя цена увеличилась на 6,7% при росте мировой цены на 28%, сравнило МЭР. В министерстве также сообщили ТАСС, что профильные ведомства сейчас работают над дополнительными мерами, направленными на увеличение внутреннего предложения отечественной продукции.



«Динамика инфляции в среднесрочной перспективе будет зависеть прежде всего от масштаба влияния внешних факторов, в том числе сроков стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимости перевозок, ситуации на ключевых сырьевых рынках», — отмечает министерство.



По данным Росстата, инфляция в декабре составила 0,82%, с начала года — 8,39%. При этом продовольственные товары за год стали дороже на 10,62%, тогда как в прошлом году рост цен на них был на уровне 3,91%. К 27 декабря относительно конца декабря прошлого года почти в 2,4 раза подорожала капуста, на 57% выросла цена картофеля, почти на 33% — моркови, на 16% — репчатого лука. При этом стоимость огурцов и томатов почти не изменилась, прибавив 2,5% и 4% соответственно. За год почти на 27% выросли средние розничные цены на курицу, чуть меньше — на 26,5% — подорожала гречневая крупа. Стоимость свинины увеличилась на 16%, говядины — на 15%, яиц — на 16%. Сахар подорожал на 12,2%, подсолнечное масло — на 8,6%.



В начале недели глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» говорила, что по итогам 2021 года инфляция в России немного превысит 8%. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию в диапазоне 7,4-7,9%. При этом ЦБ рассчитывает, что к концу следующего года инфляция может снизиться до 4-4,5%.

