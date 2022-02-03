ФАС рекомендовала производителям сахара скорректировать ценовую политику

Потенциал роста цен на сахар в 2022 году серьезно ограничен msmsugar.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала производителям сахара ограничить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. С инициативой ФАС выступила в рамках мер, которые правительство принимает для сдерживания роста цен на продовольствие.



ФАС направила письма с рекомендациями крупнейшим производителям сахара, отмечается в сообщении. Для обеспечения недискриминационного доступа к товарам, организациям целесообразно опубликовать обновленные торговые политики на своих официальных сайтах, считает служба. «Речь идет о максимальной торговой наценке таких дистрибьюторов, запрете для дистрибьюторов на перепродажу приобретаемого для поставок в организации розничной торговли сахара третьим лицами, праве расторгать договоры с дистрибьюторами, не соблюдающими эти условия», — уточняется в сообщении ФАС.



По данным Росстата, средняя потребительская цена на сахар-песок в 2020 году составила 50,23 руб./кг, в 2021-м — 55,82 руб./кг. В прошлом году благодаря ценовым соглашениям и прямым субсидиям для производителей отпускные цены на сахар оставались стабильными, Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в этом продукте, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. В этом году запланировано расширение посевов сахарной свеклы до более чем 1 млн га для увеличения производства сахара.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что инициатива ФАС профилактическая. «Я думаю, это излишние меры, потому что потенциал роста цен на сахар в 2022 году и так серьезно ограничен. Ситуация на этом рынке будет стабильна при применении рыночных методов», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его оценке, оптовые цены на сахар с заводов сейчас составляют около 50 руб./кг.



Директор Sugar.ru Вадим Гомоз сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, ФАС фактически предлагает производителям самостоятельно проводить политику «демонтажа рыночной экономики». «Государство не хочет брать на себя такие функции. Это прямо перекликается с рекомендациями исключения вторичного рынка из цепочек поставок сахара, за что активно ратует Минпромторг на совещаниях с участниками рынка, — рассуждает Гомоз. — Обсуждать экономическую обоснованность таких методов регулирования экономики бессмысленно, они показали свою неэффективность от СССР до Венесуэлы». Эксперт считает, что вместо поощрения производства сахара, избыток которого пару лет назад привел к почти двукратному снижению цен на фоне общей инфляции, правительство пытается регулировать товаропотоки и цены, и «почему-то рассчитывает на увеличение производства».

