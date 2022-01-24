Минсельхоз прогнозирует рост производства овощей и картофеля

В прошлом году отмечалось снижение валового сбора овощей открытого грунта Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, в 2022 году овощи открытого грунта будут посеяны на 196,6 тыс. га (+7,9% к уровню прошлого года), картофель — на 298,7 тыс. га (+6,7%). Агроведомство планирует увеличивать поддержку этих направлений, говорится в его сообщении. «Наращивание производства овощей «борщевого набора» является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны, — отмечает министерство. — Для этого государство оказывает комплекс мер поддержки, направленных как на наращивание производственных мощностей, так и на развитие товаропроводящей инфраструктуры и увеличение мощностей хранения».



«В этом году Минсельхоз прогнозирует рекорд по производству овощей за последние 12 лет — почти 5,7 млн т, тогда как в прошлом году показатель составил 5,2 млн т, — сказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. — Однако, как мне кажется, такого высокого урожая в этом году достигнуть будет сложно. В прошлом году произошло снижение валового сбора, до этого показатель не поднимался выше 5,5 млн т». Причем Минсельхоз рассчитывает, что производство увеличится за счет расширения площадей, а не урожайности, добавляет глава союза.



Чтобы добиться прогнозируемого агроведомством результата, необходима господдержка отрасли, однако лимиты на основную меру стимулирования — субсидии производителям — в этом году снизились, обращает внимание Глушков: в 2021 году они составляли 24 млрд руб. по всем направлениям, а в этом предусмотрено только 20 млрд руб. «Соответственно, серьезных предпосылок для роста площадей и производства нет», — резюмирует он.



Оптовые цены на овощи сейчас находятся на хорошем уровне, однако всегда есть опасение, что государство начнет их регулировать, как это происходит в других отраслях сельского хозяйства, продолжает Глушков. «Этот фактор, конечно, тоже сдерживает производителей от расширения площадей под овощами открытого грунта, особенно с учетом того, что эта продукция относится к категории товаров первой необходимости», — отмечает он.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников уточняет, что Минсельхоз предлагает увеличить площади под картофелем примерно на 30 тыс. га, под овощами — на 15 тыс. га. «В целом, это вполне реально, особенно с учетом того, что ведомство предлагает ряд дополнительных стимулирующих мер к выращиванию этой продукции для всех хозяйств, в том числе для ЛПХ, если они официально зарегистрируются как юридическое лицо, — оценивает он. — Ранее картофель не был включен в перечень агрокультур, на которые распространялась стимулирующая поддержка, в отличие от овощей открытого грунта. Мы считаем, что это будет мотивировать производителей картофеля увеличивать его посадки». На протяжении последних лет рентабельность производства картофеля и овощей открытого грунта была ниже, чем зерновых, масличных и ряда других агрокультур, поэтому для данных секторов поддержка очень важна, подчеркивает он.



В сезоне-2010/11 на фоне аномальной засухи цены на картофель и овощи были очень высокими, в результате посадки картофеля в 2012 году увеличились почти на 100 тыс. га, напоминает Красильников. Однако после сбора урожая рынок был переполнен картофелем, и рентабельность производителей существенно упала. «Текущий и предыдущий сезоны в плане цен на картофель и овощи тоже достаточно привлекательные. Так, сейчас цены на картофель у производителей на 40-50% выше уровня предыдущего года на текущую дату и в среднем по стране составляют 28 руб./кг, — приводит данные он. — Свекла и морковь относительно аналогичного периода 2021-го подорожали на 70-80%, а капуста и вовсе выросла в цене на 450%, и динамика роста ее стоимости сохраняется: предложение капусты на рынке ограничено, и спрос на нее ажиотажный».



По словам Красильникова, ряд производителей выбрали стратегию придерживания товара в ожидании более высоких цен. «Конечно, такая конъюнктура будет стимулировать аграриев наращивать площади под овощами, однако к существенному их расширению нужно было готовиться заранее: подготовить почву, семена, технику, а это не все успели сделать, поэтому очень сильного увеличения ждать не стоит, но ожидания Минсельхоза могут оправдаться».

