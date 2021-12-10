Рентабельность тепличной отрасли снизилась вдвое

Сбор овощей в закрытом грунте в этом году превысит 1,5 млн тонн Pixabay

В 2019 году рентабельность тепличной отрасли составляла 16%, в 2020-м — 7%, в 2021-м она будет примерно на таком же уровне или чуть меньше. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» рассказал исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, удобрения в 2021 году подорожали на 52%, средства защиты растений — на 30%, тара, упаковка — на 67%, оплата труда выросла на 24% из-за нехватки сезонных рабочих, семена — на 5%.



«В тепличном бизнесе, к сожалению для нас, цены держатся примерно на одном уровне и даже не отыгрывают показатели инфляции. В прошлом году спрос просел на 30% из-за коронавируса, в 2021-м он восстанавливается, но цена держится примерно на уровне 2019 года. Наши цены не отыгрывают показатели по инфляции из-за роста производства, и это в целом хорошо — есть конкуренция, но это определенный сигнал для отрасли», — рассказал Глушков в ходе конференции.



По его словам, в себестоимости тепличной продукции более половины затрат приходится на энергоресурсы, тарифы на которые устанавливает государство, поэтому бизнес на них повлиять никак не может. С 2015 по 2021 год газ подорожал на 28%, электричество — на 37%, инфляция за это время составила 33%, а средние цены на тепличную продукцию снизились на 6% из-за роста производства.



При этом за отчетный период инвестиции в отрасль составили более 250 млрд руб., сейчас в России более 3 тыс. га теплиц, из них около 1 тыс. га — зимние. По словам Глушкова, самообеспеченность по огурцу уже достигнута, импорт идет только в приграничные с Китаем регионы. Импорт томатов составляет порядка 30% от потребления. Поставки из-за рубежа сокращаются благодаря введенной ранее господдержке, которая сделала отрасль привлекательной для инвесторов, отметил он. По оценке союза, валовой сбор овощей в закрытом грунте в этом году превысит 1,5 млн т против 1,4 млн т в 2020-м.

