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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Россия обеспечила себя огурцами

Однако еще есть регионы, который сильно зависят от импорта любой плодоовощной продукции

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Согласно Доктрине продовольственной безопасности, обеспеченность овощами должна составлять не менее 90%
Pixabay
Согласно Доктрине продовольственной безопасности, обеспеченность овощами должна составлять не менее 90%
Pixabay

Благодаря модернизации в тепличной отрасли Россия нарастила производство овощей и вышла на самообеспеченность по огурцам, сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза со ссылкой на слова вице-президента ассоциации «Теплицы России» Андрея Медведева. «Что касается огурцов, мы полностью себя можем обеспечить, да еще и экспортируем в разные страны, что касается остальных [овощей], их выращивание требует больших усилий, расходов, по большей части высоко стимулирующих программ нет», — сказал Медведев (цитата по сайту «Центра агроаналитики»). Он добавил, что, по его мнению, дальнейшее развитие тепличной отрасли должно заключаться в модернизации и диверсификации существующих производственных мощностей, также нужно выпускать селективную продукцию.

«Тепличная отрасль хорошо отреагировала на ранее принятые меры господдержки: было построено много современных теплиц, которые позволяют добиться самообеспеченности, — говорит руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. — Тепличная отрасль — отличный пример продуктивного взаимодействия между правительством и бизнесом: власти создали условия, а бизнес в них поверил». Сейчас, по его словам, самообеспеченность огурцами составляет 95%, с 2017 года их импорт сократился более чем в два раза — со 135 тыс. т до 62 тыс. т в 2020-м. Большинство регионов производят огурцы для своих нужд самостоятельно, однако крупный импортер все же есть — Дальний Восток, куда завозятся огурцы из Китая.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что если Центральный федеральный округ уже вышел и на самообеспеченность, и на уровень совершенной конкуренции, отдаленные от Европейской части России регионы очень далеки и от самообеспеченности. Так, Урал (особенно юг), Сибирь, Дальний Восток сильно зависят от китайской продукции. Это, во-первых, связано с затрудненной логистикой — между крупными городами очень большие расстояния, во-вторых, с высокой стоимостью топлива и электроэнергии. Кроме того, доступ к электроэнергии есть не во всех районах, и это является серьезной системной проблемой, которую возвратом части капзатрат не решить, говорит она.

Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии Роста»

С одной стороны, слова про выход на самообеспеченность по огурцам — это правильно, но есть ли самообеспеченность, если мы до сих пор их импортируем? В частности, в восточную часть России. В среднем по стране мы вышли на уровень Доктрины продовольственной безопасности и даже немного его превысили по производству огурца, но на востоке с самообеспеченностью все очень плохо.


Согласно Доктрине продовольственной безопасности, обеспеченность овощами должна составлять не менее 90% — в ней нет разделения на огурцы, томаты, морковь и др. Сейчас самообеспеченность томатами составляет порядка 60%, и достигнуть показателя 90% будет сложно: темпы строительства тепличных комплексов снизились из-за отмены возмещения капексов и макроэкономических факторов, говорит Глушков. Однако достижение этого показателя все же реально, так как из эксплуатации постепенно выходят старые теплицы, и на замену им приходят новые, и урожайность в любом случае будет расти, даже если площади под теплицами увеличиваться не будут.

В целом, добавляет Глушков, огурец — агрокультура более маржинальная, чем томат — с 1 га урожай огурца может составлять 100-120 кг, томатов — 60 кг. «Поэтому все инвесторы и строили теплицы для выращивания огурца, но когда его стало слишком много, и цена начала снижаться, многие решили перейти на томаты <...>, — рассказал он «Агроинвестору». — Теоретически, достижение показателя в 90% возможно не только за счет строительства новых комплексов, но и благодаря оптимизации производственных площадей и снижению объемов производства огурца и роста производства томатов. Так что многое зависит от внутренней политики комбинатов: на что они будут делать упор — на огурец или томат».

Самообеспеченность томатами в России пока не на высоком уровне, говорит Решетникова. Даже с учетом сборов крупных комплексов, открытых в прошлом году, импорт в 2021-м составит порядка 400 тыс. т — фактически, это тот объем, который нужен для достижения самообеспеченности, но это все равно ниже нормы потребления на душу населения. «400 тыс. т — это много, и для такого наращивания производства нужно построить как минимум 600 га современных теплиц четвертого или пятого поколения со светокультурой. Чтобы перевести это в деньги, нужно умножить 1 га минимум на 3,5 тыс. евро. Это очень большая сумма», — заключает Решетникова.

Елизавета Литвинова 

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