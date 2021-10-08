Тепличная отрасль может попросить правительство о субсидировании энергозатрат

Рентабельность тепличной отрасли в 2019 году составляла 16%, в 2020-м — 7%, в 2021-м она ожидается на уровне 9% А. Гордеев

Представители тепличной отрасли могут обратиться к властям с просьбой о субсидировании резко возросших энергозатрат. Речь идет, прежде всего, о тепличных комплексах, которые используют досветку для круглогодичной работы, рассказал в ходе выставки «Зеленая неделя» член правления Плодоовощного союза Гурий Шилов. По его словам, за пять лет цены на электроэнергию увеличились на 37%, на газ — на 28%, а доля энергоресурсов в себестоимости составляет более 50%, пишет «Интерфакс».



В этом году Минсельхоз внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и включил овощеводство закрытого грунта в число приоритетных направлений, на которые выделяются стимулирующие субсидии на тонну реализованной продукции, и это хорошая поддержка для отрасли, сказал Шилов. Однако с учетом текущей экономической ситуации и ростом себестоимости ее может быть недостаточно, и отраслевому союзу, вероятно, придется снова инициировать вопрос о субсидировании энергозатрат для тепличных комплексов, которые используют досветку для круглогодичного производства.



По его словам, именно энергоресурсы являются основными драйверами роста затрат. Кроме того, существенно подорожали средства защиты растений, удобрения, а стоимость тары и упаковки показала беспрецедентный рост на 40-45% за первые шесть месяцев 2021-го. «Это немыслимые цифры», — добавил Шилов. При этом повышение оптовых цен на продукцию тепличных комплексов незначительное: в первой половине этого года по сравнению с 2019-м цены на огурцы выросли всего на 5%, на томаты — на 4%.



Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков уточнил «Агроинвестору», что новая мера поддержки по субсидированию на тонну реализованной продукции по факту начнет действовать со следующего года. «И только если этого будет недостаточно для создания приемлемых экономических условий для тепличных комплексов, мы будет рассматривать возможность обращаться в правительство за субсидированием энергозатрат», — сказал он. По словам Глушкова, инициатива Плодоовощного союза о субсидировании энергозатрат уже обсуждалась с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым в октябре прошлого года, но тогда было принято решение идти по пути стимулирующей субсидии.



Рентабельность тепличной отрасли в 2019 году составляла 16%, в 2020-м — 7%, в 2021-м она ожидается на уровне 9%, говорит Глушков. Сильную просадку прошлого года он объясняет самоизоляцией и снижением спроса. В этом году оптовые цены находятся примерно на уровне 2019-го, то есть они выше, чем в 2020-м, но из-за роста себестоимости производства рентабельность ниже, чем в 2019-м.



Судя по данным от игроков рынка, за последний год себестоимость продукции действительно сильно выросла, особенно в теплицах со светокультурой, подтверждает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Но дело не только в тарифах на электричество и газ: стоимость логистики растет еще быстрее и сильнее — прирост за год, по разным оценкам, составил от 50% до 100%, что отразилось не только на тепличных овощах. Также, продолжает эксперт, из-за удорожания газа и электроэнергии сильно выросли затраты на удобрения (их иногда даже не хватает), средства защиты растений, горюче-смазочные материалы, металлы, и, следовательно, технику, оборудование и др.



«Наверное, нельзя говорить только про энергозатраты, потому что это исходный фактор роста цен во всех смежных отраслях. На мой взгляд, субсидирование энергозатрат для теплиц со светокультурой не будет панацеей от повышения цен, но, безусловно, станет большой помощью для наших тепличных хозяйств, особенно с конца осени и до середины весны», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. Она добавляет, что большая проблема еще и в том, что пока нет никаких реальных предпосылок для замедления увеличения цен.



Себестоимость производства тепличных овощей за год выросла в среднем на 25%. Особенно сильно это заметно в тех хозяйствах, где не очень четко контролируют бизнес-процессы, а энергопотребление не эффективно. Но в новых теплицах с хорошим энергоменеджментом прирост себестоимости был гораздо меньше, отмечает Решетникова. «Будет замечательно, если государство даст дополнительные субсидии, но если они прибавятся в этой сфере, значит, их станет меньше в другой. А работающим в открытом грунте тоже надо помогать, ведь у них также растут затраты на ГСМ, металлы, удобрения, средства защиты растений», — подчеркивает она.

