Минсельхоз договаривается с торговыми сетями об ограничении наценок

По итогам первого квартала инфляция в годовом выражении может составить 8,5% М. Стулов

Минсельхоз рассчитывает до конца недели договориться с торговыми сетями о возможности добровольных ограничений наценок на отдельные группы социально значимых товаров. Эта работа ведется совместно с ФАС, сообщило министерство после заседания межведомственного штаба по стабилизации цен на продовольственные товары.



По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сейчас обозначилась тенденция к снижению цен на свинину, куриное мясо, яйца и рыбу. Вместе с тем особого внимания требует ситуация по овощам и картофелю. Чтобы не допустить роста стоимости сахара, почти все российские производители зафиксировали отпускные цены для продажи в розницу до 31 июля на уровне 47 руб./кг по рекомендации ФАС.



«Кроме того, для поддержания стабильных цен на хлеб и хлебобулочные изделия в марте планируем поддержку предприятий в размере 2,5 тыс. руб. на тонну произведенной и реализованной продукции. На данные цели будет направлено 2,5 млрд руб.», — добавил глава Минсельхоза. Для получения компенсации предприятия должны будут взять обязательства не повышать цены.



По итогам прошедших ранее в Госдуме парламентских слушаний о госрегулировании ценообразования на продовольственном рынке, депутатам было рекомендовано разработать законопроект, ограничивающий предельные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Правительству и профильным ведомствам рекомендовано проработать вопрос перевода торговых сетей на долгосрочные контракты с сельхозпроизводителями на поставку овощной продукции по фиксированной цене, а также разработать порядок, позволяющий производителям продовольствия указывать на упаковке отпускную цену.



В начале февраля стало известно, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС хотят убедить ритейлеров ограничить наценки на социально значимые товары не более чем на 5%. В перечень таких продуктов могут войти свекла, морковь, картофель, лук, кефир, сливочное масло, сахар, питьевое молоко, творог и хлебобулочные изделия краткосрочного хранения.



В середине января крупные ритейлеры предложили ФАС ограничить наценку на базовые товары не более чем 10%. Так торговые сети отреагировали на предложение регулятора разработать механизмы «ответственного ценообразования» после того, как проверки выявили завышение наценок, в том числе на социально значимые товары. Позже к инициативе присоединились региональные торговые сети.



Однако чиновники Минсельхоза предположили, что на практике ограничения коснулись только товаров под собственными торговыми марками сетей, которые составляют около 20% их продаж, наценка на них и так минимальная. На фоне продолжающегося роста цен министерство предложило ритейлерам ограничить наценку на продукты питания под популярными брендами.



По итогам первого квартала инфляция в годовом выражении может составить 8,5%, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике. Согласно Росстату, к 11 февраля инфляция замедлилась до 8,75% с 8,8% на 4 февраля. По прогнозу ЦБ, по итогам года инфляция составит 5-6%, хотя ранее регулятор рассчитывал на 4-4,5%. «Мы понимаем, что 1 п. п. диапазона прогноза по инфляции довольно необычно для Центрального банка, но это связано с тем, что есть и неопределенность, связанная с геополитической ситуацией, и неопределенности, связанные с той скоростью, с которой будут сниматься проблемы на стороне предложения в мировой экономике», — пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме 22 февраля, сообщает «Прайм».

