Производители сахара зафиксировали цену для розницы

Минсельхоз считает целесообразным разработать рекомендации по сдерживанию цен для розничной торговли М. Стулов

По состоянию на 21 февраля 20 из 28 производителей сахара приняли торгово-сбытовые политики (ТСП) по реализации сахара в розничную торговлю, сообщил Союз сахаропроизводителей России («Союзроссахар»). По его данным, общая доля сахара, произведенного сахарными заводами, подписавшими ТСП, с учетом давальческого сахара, составляет 92% от общего объема выпуска в сезоне-2021/22. Компании зафиксировали цену на уровне 47 руб./кг до 31 июля 2022 года, следует их ТСП, размещенных на их сайтах, а также в специализированном разделе сайта союза.



Фиксированная цена устанавливается на сахар, поставляемый в организации розничной торговли со склада завода-производителя и упакованный в мешки по 50 кг на условиях 100% предоплаты. При этом наценка дистрибьюторов не должна превышать 5%.



Свои торгово-сбытовые политики, в частности, скорректировали «Продимекс», «Русагро», Sucden, «Каневсксахар» (концерн «Покровский»), «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Доминант», «Заинский сахар» («Агросила») и другие. Ульяновский сахарный завод не стал фиксировать цену, отметив в ТСП, что «цена на продукцию с учетом НДС формируется на дату подписания спецификации при условии предоставления организацией розничной торговли уведомления о намерениях законтрактовать данный объем».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что считает цену реализации сахара в 47 руб./кг «низковатой для производителей». По сравнению с той, что была год назад — 36 руб./кг — она, казалось бы, выглядит неплохо, однако растет стоимость средств производства на новый сезон, особенно удобрений, а сахарная свекла — одна из самых требовательных агрокультур в плане удобрений и СЗР. «Хотелось бы, чтобы ее производители чувствовали себя достаточно защищенными перед новым сезоном и были хорошо готовы к весеннему севу», — добавил он.



В начале февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала производителям сахара ограничить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам в рамках мер, которые правительство принимает для сдерживания роста цен на продовольствие. Для обеспечения недискриминационного доступа к товарам, служба советовала организациям опубликовать обновленные торговые политики на своих сайтах. Таким образом процесс ценообразования будет более прозрачным, считает ФАС.



Данная мера позволит обеспечить стабильную ситуацию на рынке социально значимой продукции, считает Минсельхоз. Для достижения комплексного эффекта ведомство также считает целесообразным разработать соответствующие рекомендации и для предприятий розничной торговли, говорится в его сообщении. Ранее министерство отмечало, что видит риски роста цен на четыре товарные позиции в 2022 году: молоке и молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи.

