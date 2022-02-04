Наценку на социально значимые продукты могут ограничить до 5%

Минсельхоз считает целесообразным сократить вплоть до нуля наценки ритейлеров на определенные категории товаров А. Гордеев

Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хотят убедить ритейлеров ограничить наценки на социально значимые товары не более чем на 5%, сообщает «Коммерсантъ» . В перечень таких продуктов планируется включить свеклу, морковь, картофель, лук, кефир, сливочное масло, сахар, питьевое молоко, творог и хлебобулочные изделия краткосрочного хранения. В Минсельхозе изданию подтвердили, что считают целесообразным сократить вплоть до нуля наценки ритейлеров на определенные категории товаров к 1 июля 2022 года: это поможет повысить доступность продуктов для малообеспеченных слоев населения.



В середине января крупные ритейлеры предложили ФАС ограничить наценку на базовые товары не более чем 10%. Так торговые сети отреагировали на предложение регулятора разработать механизмы «ответственного ценообразования» после того, как проверки выявили завышение наценок, в том числе на социально значимые товары.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что недобросовестные торговые сети, чтобы сохранить собственную наценку на неизменном уровне, а, возможно, даже повысить ее, будут пытаться переложить ограничение наценки на плечи поставщиков. «Однако издержки поставщиков растут опережающими темпами, многие уже работают с нулевой рентабельностью или даже в минус. При этом цены на полках и наценки сетей не снижаются», — отметил Леонов.



Ввиду неравной рыночной силы производители будут вынуждены соглашаться на убыточные контракты, уверен Леонов. В долгосрочной перспективе, по его мнению, это чревато банкротствами и снижением предложения на рынке продуктов питания. «Чтобы этого избежать, необходимо законодательно закрепить добросовестные нормы КДП и решения комиссии по его применению, а также поддержать здоровую конкуренцию среди торговых операторов путем практического ограничения в 25% по торговым площадям и товарообороту одной сети в муниципалитетах и регионах», — заключил он.



Между тем, Минсельхоз сообщил о планах поддержать хлебопекарные и животноводческие предприятия, чтобы обеспечить стабильные цены на хлебобулочную и молочную продукцию, сообщила пресс-служба министерства. Так, сейчас ведомство прорабатывает возможность предоставления производителям хлеба прямой поддержки в виде субсидий. Предполагается, что в отрасль будет направлено 2,5 млрд руб. В прошлом году на эти цели выделили 1,8 млрд руб.



Также отдельного внимания требует молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными, отметил Минсельхоз. Животноводам планируется выделить минимум 10 млрд руб. на закупку кормов. Министерство пояснило, что подобные меры помогут сохранить рентабельность производителей продуктов, являющихся базовыми в России. Это, в свою очередь, обеспечит «стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции».



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что в себестоимости массовых сортов хлеба до 40% составляет стоимость муки. Однако есть и другие составляющие, стоимость который постоянно растет, например, электроэнергия, оборудование, металлы и так далее. «Для частичной компенсации этих составляющих хлебопекам необходимо выделить субсидию на тонну произведенной и отгруженной на хлебозаводы муки, как пшеничной, так и ржаной. А для компенсации удорожания муки нужно выделять средства мукомолам, как это было сделано в прошлом году», — считает Гуревич.



Он также отметил, что, по данным Росстата, в России производится чуть больше 5 млн т хлеба с коротким сроком хранения. Однако, как говорит Гуревич, его потребление составляет не менее 15 млн т. «Субсидию на тонну выработанной и официально поставленной продукции нужно выборочно давать хлебозаводам, которые отчитываются о производстве хлеба», — считает он.



По данным Минэкономразвития, инфляция в России в декабре 2021 года составила рекордные за шесть лет 8,39%. Согласно информации Росстата, стоимость продуктов питания увеличилась в среднем на 11,77%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 10,27%, молоко и молочная продукция — на 9,84%.



Накануне ФАС рекомендовала производителям сахара ограничить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам. В числе прочего регулятор предложил внести изменения в договоры с дистрибуторами, установив предельную наценку на товары и введя запрет на перепродажу таковых. Минсельхоз уточнил, что участвовал в разработке данных рекомендаций. Также ведомство видит необходимость в составлении подобных предложений и для предприятий розничной торговли. «Кроме того, для обеспечения необходимого объема производства сахара второй год подряд в России будут увеличены площади посевов под сахарную свеклу», — сообщила пресс-служба министерства.

