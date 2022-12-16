Структура «Тавроса» купила у «Черкизово» птицефабрику «Башкирская»

Птицефабрика «Башкирская» - крупнейший поставщик товарного яйца в регионе flickr.com

Структура группы «Черкизово» - «АПК «Михайловский» - подписала соглашение о продаже «Башкирской» птицефабрики за 2 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Покупателем стало «Управление агроактивами», входящее в ГК «Таврос». «Черкизово» объяснила продажу тем, что актив не является ее профильным бизнесом.



«Башкирская» птицефабрика была куплена «Черкизово» 8 декабря в составе других предприятий ГК «Русское зерно Уфа» - крупнейшего в Башкирии производителя мяса птицы и банка непрофильных активов «Траст». Все активы агрохолдинга, включающие птицефабрики, мясоперерабатывающее производство, комбикормовый завод и сельскохозяйственные земли, группа получила в результате победы на открытых торгах, предложив за них 6,37 млрд руб.



Птицефабрика «Башкирская» - крупнейший поставщик товарного яйца в регионе. Полностью автоматизированное предприятие может выпускать 750 млн яиц в год. Его продукция реализуется в 13 регионах Приволжского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов.

Источник «Агроинвестора» в отрасли, знакомый с ходом сделки, считает, что с точки зрения компетенций «Башкирская» могла бы находиться в управлении «Черкизово», а вот каналы и специфика реализации разнятся. По его мнению, «Черкизово», вероятно, не захотела сохранять этот актив, так как у компании нет опыта и инфраструктуры для реализации товарного яйца.



Собеседник «Агроинвестора» оценил «Башкирскую» как стабильно работающий и прибыльный бизнес. «У птицефабрики есть устоявшийся рынок сбыта в регионе, поэтому с точки зрения продаж продукции и работы с новым собственником никаких сложностей там не будет», — считает он.



Рынок товарного яйца в России стабилен, объем производства полностью обеспечивает внутренний рынок, продолжает собеседник «Агроинвестора». Он отметил, что рынок не прирастает за счет экспорта, поэтому в случае сделки «Тавроса» и «Черкизово» не происходит изменения баланса на рынке. «Данная сделка не окажет влияния на объем предложения на рынке, тем самым сохранив ценовой паритет, который сейчас достаточно понятен», — говорит он.



По словам источника, рынок яйца в России очень консервативен, все игроки знают свои ниши и достигли равновесия в производстве и потреблении. «Немного меняется только ситуация со стоимостью яиц, и то только на фоне изменений цен на корма. Яйцо — это последний продукт, от потребления которого люди могут отказаться», — заключил собеседник «Агроинвестора».



Группа «Черкизово» объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания занимает первое место в стране по продажам мяса бройлера (711 тыс. т в 2021 году), второе место — по продажам мяса индейки (52 тыс. т) и восьмое — по свинине (240 тыс. т). Также группа является лидером по выпуску комбикормов (2,1 млн т).



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