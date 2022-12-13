Совладелец холдинга «Адамант» вошел в индейководческий бизнес

Непрофильный инвестор может столкнуться со сложностями при сбыте и поставках племенного материала Pixabay

Совладелец холдинга «Адамант» Владимир Голубев стал собственником 49,68% компании МСК, которая ранее заключила договор о покупке имущества Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК) за 3,3 млрд руб. Остальная доля в МСК перешла к ЗПИФ «Кварк» под управлением УК «Балтинвест», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile . Прежде МСК владела гендиректор Светлана Богданова.



БПК является одним из первых индейководческих комплексов в России. В 2017 году он стал третьим производителем этого вида мяса в стране, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин», но у компании возникли сложности, и в 2018-м она вошла в процедуру банкротства. Размер требований кредиторов — 17,5 млрд руб., из которых 12,7 млрд руб.— долг перед Россельхозбанком. Об аренде БПК в 2019 году договорился птицеводческий комплекс «Урал», который, по данным Agrifood Strategies, в 2021-м выпустил 20,24 тыс. т мяса индейки. Это соответствует третьему месту после ГК «Дамате» (торговая марка «Индилайт») и «Черкизово» («Пава-Пава»).



В декабре 2021-го конкурсный управляющий пытался продать БПК по начальной цене 4,7 млрд руб., однако на торги не поступило ни одной заявки. На первых торгах, объявленных в сентябре 2020 года, начальная стоимость лота составляла​ 6,6 млрд руб. В августе «Агроинвестор» писал, что БПК купила казахская компания GB Finance Ltd., связанная с Евгением Туголуковым — крупнейшим акционером агрохолдинга «Дон Агро». Но затем конкурсный управляющий аннулировал сообщение о сделке, уточнив, что произошла техническая ошибка и на самом деле победителем торгов стало ООО «МСК».



Представитель «Адаманта» подтвердил «Коммерсанту», что БПК — новый проект Владимира Голубева, где тот выступает инвестором и будет конечным бенефициаром. Холдинговая компания «Адамант» была основана в 1992 году. По собственным данным, является лидером рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга с более чем 1,2 млн кв. м площадей в портфеле. Среди объектов — торговые центры «Континент», «Невский Атриум» и др. Также включает предприятия по обработке стекла, окраске металлов, производству бетона и др.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов говорит, что в то время как цены производителей на свинину и бройлера снижаются относительно прошлого года, с индейкой ситуация другая: цена на 10% выше, чем в 2021-м. Это и привлекает инвесторов в отрасль, считает он. «Рынок пока не насыщен, а предпосылки для дальнейшего роста потребления есть. Это говорит о том, что цены и конъюнктура будут достаточно благоприятными для производства мяса индейки», — прокомментировал «Агроинвестору» Вельматов.



Сложности для нового инвестора БПК заключаются в том, что индейководство — это специфический бизнес, в котором у него нет опыта, продолжает глава НАПИ. В отрасли не так много специалистов, сам рынок относительно небольшой — 400-450 тыс. т мяса в год, поставщиков племенного материала также немного, и в России сейчас ощущается дефицит инкубационного яйца, перечисляет Вельматов. «Новый инвестор, который приходит на предприятие, должен договариваться со всеми поставщиками. По моей информации, он этим еще не занимался», — добавляет он. Это может привести, например, к тому, что у нового владельца просто не будет племенного материала для птичников.



«Если они договорятся с предыдущим собственником и сохранят договоры, бизнес-модели, то все будет хорошо. Но я не знаю, на каких условиях они разошлись с арендатором — птицеводческим комплексом “Урал”, — говорит Вельматов. — Потому что весь коллектив, договоры, в том числе и экспортные, были оформлены на эту компанию. И сейчас, если новый инвестор заходит с новым юрлицом, то у него прерываются все каналы сбыта продукции. Это основной риск». По его словам, говорить о перспективах развития предприятия под руководством нового инвестора пока преждевременно, так как нет ясности, что он будет делать с активом. Индейководство — бизнес специфический, и не факт, что непрофильный инвестор в нем задержится и не перепродаст предприятие другой компании.



«Урал» выстроил всю систему дистрибуции: на экспорт, в торговые сети, через свою розницу, и новому инвестору придется работать над этим заново, а для непрофильного менеджмента это проблематично, продолжает Вельматов. Кроме того, если владелец не смог договориться с «Уралом», то ему придется перезапускать и производство самой птицы, так как она также принадлежит прежнему арендатору.



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