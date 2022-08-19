Казахстанская компания купила индейководческий комплекс в Башкирии за 3,3 млрд рублей

В 2018 году комплекс имени Гафури был одним из лидеров в производстве индейки Д. Гришкин

«Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК) купила казахская компания GB Finance Ltd, следует из реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки составила 3,3 млрд руб. Победитель может быть связан с Евгением Туголуковым — крупнейшим акционером агрохолдинга «Дон Агро», основателем и председателем совета директоров группы компаний «Медскан», входящей в топ-10 негосударственных медицинских организаций России, пишет «Коммерсантъ». Сейчас «Дон Агро», по собственным данным, фокусируется на растениеводстве и производстве сырого молока. Земельный банк компании — 67,34 тыс. га, на молочных фермах к концу 2021 года содержалось более 4 тыс. голов КРС.​



Туголуков пояснил «Агроинвестору», что он занимается инвестициями в сельском хозяйстве уже больше десяти лет, и его команда добилась очевидных успехов в этом направлении. «Поэтому мое участие в судьбе одного из крупнейших птицеводческих хозяйств России трудно назвать "неожиданным"», — добавляет он. В данном случае речь идет о продовольственной безопасности, на укрепление которой направлен его проект, продолжает Туголуков. Мясо птицы является диетическим продуктом, доступность которого повышает качество жизни населения, подчеркнул он.



Речь идет о формировании кластера по производству этого востребованного потребителями товара, а также комбикормов, племенного яйца курицы, утки и индейки, перечисляет Туголуков. «Планируется построить мощности по переработке сельхозпродукции. Мы с партнерами из Казахстана намерены в 2022—2024 годах реализовать программу, направленную на развитие агропромышленных активов в Башкортостане, Челябинской, Свердловской, Оренбургской областях, Пермском крае», — рассказал он.



БПК в 2017 году был третьим производителем индейки в стране, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин», но у компании возникли сложности, и в 2018-м она вошла в процедуру банкротства. Размер требований кредиторов — 17,5 млрд руб., из которых 12,7 млрд руб.— долг перед Россельхозбанком. Ранее предприятие выставлялось на продажу семь раз, в последний — в июле этого года: тогда имущество предлагалось единым лотом за 3,74 млрд руб. В декабре 2021-го конкурсный управляющий пытался реализовать его по начальной цене 4,7 млрд руб., однако на торги не поступило ни одной заявки. На первых торгах, объявленных в сентябре 2020 года, начальная стоимость лота составляла​ 6,6 млрд руб.



Об аренде БПК в 2019 году договорился птицеводческий комплекс «Урал», который, по данным Agrifood Strategies, в 2021-м выпустил 20,24 тыс. т мяса индейки. Это соответствует третьему месту после ГК «Дамате» (торговая марка «Индилайт») и «Черкизово» («Пава-Пава»).

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Коммерсанту», что, несмотря на общие сложности на российском продовольственном рынке, производство индейки продолжает расти в годовом выражении. Спрос поддерживают стабильные цены и маркетинговые инвестиции крупнейших участников рынка. Также на рентабельности производства индейки положительно сказывается снижение цен на зерно, а основные логистические риски, связанные с доставкой инкубационных яиц, ветеринарных препаратов и компонентов кормов, были преодолены в первые месяцы кризиса.



В случае, если новому инвестору удастся сохранить коллектив БПК и каналы реализации, то риски при интеграции нового актива в действующий бизнес минимальны, считает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. «Люди, готовые продолжать работу птицекомплекса, есть. Проблем с производством я не вижу, инкубационное яйцо поставляется», — добавляет он. По словам Вельматова, все индейководческие производства в России достаточно новые, в том числе и БПК — он обладает хорошим уровнем биобезопасности, очаги высокопатогенного гриппа птиц там не фиксировались, поэтому предприятие можно назвать качественным активом. Как уточнил «Агроинвестору» Давлеев, БПК — один из первых индейководческих комплексов в России.



Индейководство, как и любой бизнес, будет привлекательным направлением при разумном управлении, напоминает Вельматов. Правда, цены на этот вид мяса в начале года были под давлением из-за подешевевшей свинины, но сейчас они стабилизировались. При этом цены на кормовые компоненты, в первую очередь на зерно, снизились, что благоприятно сказывается на себестоимости. «Этот бизнес прибыльный и при правильном подходе будет оставаться таким», — добавляет он. Также, по его словам, планируется расширение использования индейки в новых направлениях — детское, лечебно-профилактическое питание, поэтому спрос на этот вид мяса сохранится.



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