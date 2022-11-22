Первое инкубационное яйцо планируется получить во втором квартале 2023 года «Дамате»

«Дамате» запустила крупнейший в России племрепродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год в Тюменской области, сообщила пресс-служба компании. Выход предприятия на полную мощность позволит «Дамате» полностью закрыть потребность в инкубационном яйце и снизить зависимость от зарубежных поставок племенного материала за счет оптимизации логистики. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд руб., финансовым партнером выступает Россельхозбанк.



Родительское стадо племрепродуктора насчитывает 138 тыс. индеек для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Проект «Дамате» предусматривает запуск 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада, комбикормовый завод мощностью 10 т в час и элеватор на 20 тыс. т хранения. Строительство трех производственных площадок — двух для ремонтного молодняка и одной для родительского стада — уже завершено, на комплекс доставлена первая партия молодняка. На остальных площадках продолжаются строительные работы.



Первое инкубационное яйцо планируется получить во втором квартале 2023 года. Выход репродуктора на проектную мощность запланирован на четвертый квартал 2023-го. Все произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области.



Запуск племрепродуктора состоялся в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что подобные проекты имею большое значение и призваны значительно укрепить продовольственную безопасность и независимость страны, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции. «О важности создания собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве мы много раз говорили. Это, без всякого преувеличения, вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания, — подчеркнул глава государства. — В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов, — а они всем сегодня очень хорошо известны, — эти задачи становятся еще более актуальными».



«Дамате» начала строительство нового репродуктора в Тюменской области в сентябре 2021 года. Тогда инвестиции в проект оценивались в 5,2 млрд руб. Председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев в ходе торжественной закладки нового предприятия говорил, что вместо ежегодного завоза 300-400 фур инкубационных яиц, компания будет лишь пять раз в год привозить племенной материал и тем самым обеспечит биологическую и ветеринарную безопасность России.



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