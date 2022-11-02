Банк «Траст» продаст «Здоровую Ферму»

«Здоровая ферма» занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинске «Здоровая ферма»

Банк непрофильных активов «Траст» готовит к продаже группу компаний «Здоровая ферма», сообщили пресс-служба банка. За активы холдинга планируется получить не менее 4,2 млрд руб. Торги на повышение пройдут в декабре. На продажу выставят 100% в ООО ТД «Здоровая ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма» и ООО «Здоровая ферма деликатесы».



Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома. По данным «Траста», «Здоровая ферма» занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинске. В состав лота войдут расположенные на Южном Урале Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики, их общая проектная мощность — 120 тыс. т мяса птицы в год, 18 тыс. т продукции мясной переработки и 240 тыс. т кормов. Птицефабрики были модернизированы в 2012 году. Мощность инкубатория Аргаяшской фабрики составляет 55 млн яиц в год, инкубатория Кунашакской — 41,55 млн яиц в год. По итогам 2021 года выручка группы компаний «Здоровая Ферма» составила около 10 млрд руб.



Президент консалтинговой компании AgriFood Strategies Альберт Давлеев сказал «Ведомостям», что объемы производства «Здоровой фермы» колеблются между 35 тыс. т и 40 тыс. т готового мяса. По его словам, оценка такого стрессового актива не может адекватно проводиться по годовому обороту или стоимости недвижимости, а цена в 4 млрд руб. скорее всего построена на том, сколько нужно было бы инвестировать в создание аналогичного комплекса с нуля. Он отметил, что у ГК «Здоровая ферма» периодически были проблемы с сохранностью птицы, с заболеваниями, кормлением, племенным материалом. Кроме того, «Здоровая ферма» строилась около 10 лет назад и может требовать обновления оборудования.



Теоретически, покупателями активов могут стать «Черкизово» или ГАП «Ресурс» - эти компании ведут гонку за лидерство и скупают наиболее привлекательные активы, а менее привлекательные берут в аренду, пояснил «Ведомостям» Давлеев. Среди других потенциальных претендентов на актив он назвал ГК «Продо», «Комос Групп» и «Челны-бройлер» («Агросила»).



В октябре «Траст» выставил на открытые торги крупнейший агрохолдинг в Башкортостане — ГК «Русское зерно Уфа», в состав которого в том числе входят птицефабрики «Башкирская» и «Турбаслинский бройлер». Цена лота — 6,37 млрд руб. Также на торги выставлен один из крупнейших растениеводческих холдингов в России — ГК «Ростагро», контролирующий 240 тыс. га земли. За него «Траст» рассчитывает получить минимум 14,4 млрд руб.



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