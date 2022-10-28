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Сделки

Группа «Черкизово» купила СГЦ «Вишневский»

Сделка позволит компании развивать племенное свиноводство и увеличить выпуск товарной свинины

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Ранее у «Черкизово» не было предприятий на территории Оренбургской области
"Черкизово"
Ранее у «Черкизово» не было предприятий на территории Оренбургской области
"Черкизово"

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, сообщила о приобретении селекционно-генетического центра (СГЦ) «Вишневский» в Оренбургской области. Благодаря сделке компания рассчитывает не только укрепить свою вертикальную интеграцию в свиноводстве, но и участвовать в развитии российского племенного свиноводства, снижая зависимость отрасли от импортного материала. Кроме того, покупка СГЦ «Вишневский» позволит «Черкизово» увеличить выпуск свинины для нужд своих мясоперерабатывающих предприятий, говорится в сообщении.

Собственниками актива стали входящие в агрохолдинг «АПК Михайловский» (99%) и «Черкизово-Свиноводство» (1%). Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы, уточняется в сообщении. Стоимость сделки не уточняется. Прежде у «Черкизово» не было предприятий на территории Оренбургской области.

Селекционно-генетический центр «Вишневский» основан в 2006 году. Это единственный в Оренбургской области комплекс, который производит чистопородных племенных свиней пород Йоркшир, Дюрок и Ландрас, а также гибридных свиней. Также предприятие занимается промышленным свиноводством и выпуском мясной продукции на пяти площадках общей мощностью более 250 тыс. свиней в год. Кроме того, в состав компании входят комбикормовый завод и убойный цех, она производит крупнокусковые и мелкокусковые охлажденные мясные полуфабрикаты. Продукция реализуется через сеть фирменных торговых точек в Оренбургской области, а также поставляется в соседние регионы.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка СГЦ «Вишневский» в 2021 году составила 1,9 млрд руб. (плюс 66% относительно 2020-го; по выручке СГЦ входит в топ-10 компаний региона в отрасли животноводство), чистая прибыль — 181 млн руб. (плюс 79%). Стоимость чистых активов оценивается в 1,8 млрд руб. Дебиторская задолженность по итогам прошлого года составляла 158 млн руб., кредиторская — 133 млн руб.

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Татьяна Кулистикова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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