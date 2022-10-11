Россельхознадзор может ограничить импорт вакцин

В агросекторе доля используемых зарубежных препаратов достигает 70% КФХ Зубарева Н. В.

В ближайшее время Россельхознадзор может ограничить поставки отдельных категорий импортных живых вакцин для животных, сказал в интервью «Ветеринарии и жизни» руководитель ведомства Сергей Данкверт. По его словам, это необходимо для безопасности российского животноводства, потому что проконтролировать все поставки Россельхознадзор не может. «Этим должны заниматься ветеринарные службы стран-производителей, но они это далеко не всегда делают, — пояснил он. — А если мы не можем все проконтролировать, мы не знаем, каким образом обеспечить безопасность. Если раньше компетентные службы стран — поставщиков вакцин предоставляли гарантии, то сегодня они просто не контактируют с нами».



Проблемы с поставками в Россию импортных вакцин для животных могут возникнуть с 1 ноября. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ, в ассоциацию входят компании — MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoetis, которые поставляют на российский рынок около 47% всех импортных ветеринарных лекарственных препаратов) Семен Жаворонков, пишет РБК.



По его словам, в сентябре зарубежные производители получили от Россельхознадзора уведомления о необходимости до конца октября депонировать в России патогенные штаммы возбудителей инфекционных заболеваний — то есть они должны передать государственным учреждениям штаммы, которые используют при производстве вакцин. Это требование закона «О биологической безопасности», принятого в 2020 году, оно распространяется как на отечественных, так и иностранных производителей.



Хотя требование закона вступило в силу 30 декабря 2020 года, необходимые для его исполнения подзаконные акты — только с 1 июля 2022 года, обращает внимание Жаворонков. Единовременно разместить в госколлекции все штаммы — более 1 тыс. образцов — за короткий срок невозможно. Процесс депонирования сложен, предполагается, что государственные коллекции при приеме штаммов должны их проверить. Список госколлекций утверждается правительством, каталог ведет Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора. При этом сроки депонирования нормативно не установлены, нет закрепленного механизма ограничения ввоза или обращения препаратов, не опубликован полный перечень государственных коллекций, на базе которых можно осуществлять депонирование, рассказывает Жаворонков. Тем не менее, в случае неисполнения требования по депонированию власти могут запретить импорт вакцин уже с ноября, опасается АВФАРМ.



По оценке ассоциации, около половины потребностей российского рынка в ветеринарных препаратах обеспечивается за счет импорта, в агросекторе доля используемых зарубежных препаратов достигает 70%. Запрет официальных поставок вакцин даже на месяц усугубит уже сформировавшийся дефицит и приведет к сбоям в схемах вакцинации, предупреждает АВФАРМ. При этом в агросекторе от эффективной профилактики болезней зависит не только здоровье животных, но и доступность продовольствия, акцентирует ассоциация.



Чтобы избежать рисков, АВФАРМ просит перенести сроки исполнения требования о депонировании штаммов минимум на год, а лучше — до 1 января 2025 года. Еще один вариант решения проблемы — признание факта депонирования штаммов в официальных коллекциях других стран, которые, как и Россия, присоединились к Будапештскому договору.



Россия не намерена закрываться от международной торговли, но требования законодательства необходимо исполнять, и у производителей вакцин было для этого достаточно времени, сообщили РБК в Россельхознадзоре. В Минсельхозе изданию ответили, что «риски сокращения рынка иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарного применения отсутствуют». По данным Россельхознадзора, за девять месяцев 2022 года в Россию ввезли 15,38 млрд доз вакцин — это на 823 млн доз больше, чем в 2021-м. Фармакологических препаратов поставлено 1,5 млрд л и 8,9 тыс. т (+1,6 тыс. т к прошлому году).



Между тем, директор Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) Роман Рыбин в интервью «Ветеринарии и жизни» сказал, что институт может закрыть потребности российских животноводов в вакцинах против вирусных болезней сельхозживотных на 85%. По его словам, институт продолжает работать над наращиванием импортозамещения совместно со Всероссийским Центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»). Основная задача — заместить все вакцины, которые поступали из-за границы, подчеркнул он.



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