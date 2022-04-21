Молочная продуктивность коров выросла почти на 6%

Цена сырого молока достаточно серьезно отыграла повышение себестоимости 2021 года Pixabay

В январе-феврале 2022 года надои молока на одну корову в сельхозорганизациях (кроме СМП) выросли в среднем на 5,9% (+72 кг), до 1,2 тыс. кг. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews. Повышение продуктивности стало следствием продолжения процесса восстановления рационов на фоне повышения цен на молоко и доходности в начале 2022 года, отметили аналитики.



Вместе с тем из-за удешевления рационов во втором-третьем кварталах 2021 года для снижения операционных затрат из-за роста цен на корма в январе-феврале 2022 года отмечалось сокращение продуктивности в 16 регионах России. При этом в регионах из числа топ-25 производителей товарного молока падения продуктивности в 2022 году не отмечается, подчеркнули аналитики.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что компания занимает лидирующую позицию в России по уровню надоя. На текущий момент удой от одной коровы находится на уровне 41 л в сутки. «Агрохолдинг продолжает повышать продуктивность молочного стада, считая направление молочного животноводства стратегически важным в рамках продовольственной безопасности страны», — подчеркнул Недужко.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что, прежде всего, рост продуктивности произошел за счет оптимизации рационов и повышения использования высокоэнергетических и белковых кормов. «В последние два года цена на шрота и жмыхи росла очень серьезно. Это привело к тому, что ряд компаний, особенно современных предприятий, которые ориентированы на высокую продуктивность и качественные корма, снизили долю энергетических и белковых кормов в своих рационах», — пояснил он.



Белов подчеркнул, что хотя и сейчас стоимость шротов находится на очень высоком уровне, она стабилизировалась. «Цена сырого молока достаточно серьезно отыграла повышение себестоимости 2021 года. Мы видели большой рост стоимости сырого молока в четвертом квартале прошлого года и в первом квартале текущего. Сейчас ситуация сбалансировалась, в том числе с кормами, что обеспечило достаточно неплохой прирост продуктивности», — отметил Белов.



Дальнейшее развитие отрасли, по его словам, будет зависеть от двух факторов. Во-первых, важную роль играют реально располагаемые доходы населения и уровень потребления молока, говорит Белов. «Также необходимо смотреть, что будет с ростом себестоимости. Это зависит от курса валют и от общего уровня инфляции в экономике, — пояснил он. — Два этих фактора влияют на доходность производства сырого молока. Если она будет находиться на достаточно комфортном уровне, то мы сохраним позитивную динамику в производстве сырья. Если доходность станет снижаться, то могут быть риски, связанные с оптимизацией поголовья на ряде ферм».

