В 2026 году в России может начать работу информсистема в области племенного животноводства

Законопроект разработан для комплексного совершенствования системы племенного животноводства Ю. Эйвазова

Группа депутатов Госдумы, среди которых первый вице-спикер Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании с 1 марта 2026 года федеральной информационной системы в области племенного животноводства и об изменении с марта 2023 года требований к импорту племенного материала.



В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан для комплексного совершенствования системы племенного животноводства. «Анализ и изучение практик ведения селекционно-племенной работы с животными развитых стран, указывает на обязательное использование соответствующих информационных систем как инструмента, необходимого для максимальной реализации генетического прогресса популяций животных», — отмечают авторы законопроекта.



Информсистема создается для обеспечения регистрации племенных животных, племенных стад, учета племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также она нужна для анализа и обработки представленных в нее сведений и их контроля. Предполагается, что с 2026 года будет запрещен любой оборот племенной продукции, не зарегистрированной в этой системе. Сейчас государственная регистрация племенных животных и племенных стад производится через внесение записей в государственную книгу племенных животных и государственный племенной регистр.



Кроме того, в статью закона «О племенном животноводстве» о правилах импорта племенной продукции предлагается внести уточнение, согласно которому разрешение на ввоз семени и эмбрионов сельскохозяйственных животных выдается только при наличии результатов иммуногенетической экспертизы. Она должна проводиться компаниями и ИП, аккредитованными в национальной системе аккредитации, за счет средств лица, обратившегося за разрешением на импорт.



При этом депутаты признают, что отказ от зарубежной генетики может повлечь серьезные последствия как для дальнейшего развития отрасли, так и для животноводства в целом. «Так, например, доля использования импортного племенного материала в птицеводстве в виде исходных форм на сегодня остается очень высокой и составляет более 90%», — говорится в документе. Также авторы законопроекта отмечают потребность в импорте высокопродуктивных племенных коров голштинской породы, так, в 2021 году было ввезено 50,8 тыс. голов. «Право закупать иностранную генетику дает племенным хозяйствам возможность выбора среди всех мировых производителей, что автоматически увеличивает вероятность подбора наиболее качественного материала», — говорится в пояснительной записке.



Согласно действующему законодательству, оборотом племенной продукции могут заниматься как граждане, так и юридические лица, осуществляющие разведение и использование племенных животных. В поправках предлагается уточнить, что реализация племенной продукции для воспроизводства породы допускается только племенными хозяйствами. В целом законопроект направлен на создание условий использования племенными хозяйствами передового зарубежного племенного материала для развития конкурентоспособного отечественного племенного животноводства, резюмируют депутаты.



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