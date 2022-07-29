«Молвест» восстанавливает популяцию благородного оленя

В планах «Молвеста» - развитие на ферме туристического направления «Молвест»

Племенное хозяйство «Олешково» (Воронежская область, структурное подразделение СХП «Новомарковское», которое входит в агрохолдинг «Молвест») увеличит поголовье европейского благородного оленя в Воронежской области на 200 животных. Сейчас на ферме в 300 га содержится более 450 оленей, сообщила пресс-служба «Молвеста». За четыре года инвестиции в проект составили 48 млн руб.



Племенное ядро популяции состоит из двух генетических линий: воронежской и европейской. Лучшие представители европейских кровей были куплены в Венгрии, животные воронежского типа приобретались в местных хозяйствах. Селекционную работу проводит СХП «Новомарковское» - центр селекции и генетики «Молвеста». Главными критериями отбора были здоровье, экстерьер и трофейные качества рогов. Основными покупателями молодняка являются питомники, заповедники, зоопарки и охотхозяйства. В планах «Молвеста» - развитие на ферме туристического направления, его предполагается запустить этой осенью.



Гендиректор «Олешково» Владимир Пулин говорит, что основная миссия оленеводческого хозяйства — восстановление популяции благородного оленя в России. «Мы с уверенностью можем сказать, что олени, выращенные у нас в Кантемировском районе — одни из лучших в России. На протяжении последних лет хозяйство производит селекцию животных, улучшая с каждым поголовьем их качество», — отметил он.



Восстановлением популяции благородного оленя в Центральной России занимается несколько хозяйств. Так, например в Таловском районе Воронежской области разводят маралов — подвид благородных оленей. Во Владимирской области шестой год существует ферма «Русский олень» по разведению европейских благородных оленей.

