Объемы заготовки кормов превысили их потребности

Ценовая доступность кормов позволяет сохранять необходимый уровень рентабельности в животноводстве, оценивает Минсельхоз КФХ Зубарева Н. В.

Во всех хозяйствах заготовлено 30,8 млн т кормовых единиц объемистых кормов или 109,2% от общей потребности, сообщил Минсельхоз. Это на 15,9% выше среднего показателя за последние пять лет, кроме того, в регионах есть переходящие остатки кормов — около 5 млн т кормовых единиц. По прогнозу агроведомства, к началу зимнего периода общий уровень обеспеченности этими видами кормов составит 119,3%. При этом их ценовая доступность позволяет сохранять необходимый уровень рентабельности в животноводстве, подчеркивает министерство.



Ранее стало известно, что Минсельхоз решил отказаться от субсидирования в 2022 году части затрат на покупку кормов производителям сырого молока из-за снижения цен на зерно. Министерство уточняло, что эта мера изначально носила разовый характер и была вызвана риском нехватки кормов из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году.



Директор «Союзмолока» Артем Белов говорил «Агроинвестору», что производители молока к осени 2022 года смогли отыграть тот рост себестоимости, который наблюдался в секторе в последние годы, и ценовая конъюнктура сегодня благоприятная. Кроме того, стоимость некоторых видов кормов значительно снизилась, что также положительно складывается на доходности отрасли.



Кроме того, Минсельхозом совместно с Минобрнауки и Российской академией наук разработал проект подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», которая вошла в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 — 2030 годы. Об этом замглавы агроведомства Максим Увайдов напомнил в ходе открытия Международной специализированной выставки кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВет-2022». Одна из основных целей программы — увеличить объемы производства полнорационных комбикормов до 33,3 млн т к 2025 году.



Кроме наращивания производства документ предполагает развитие технологий кормопроизводства, повышение качества заготавливаемых кормов, а также развитие селекции и семеноводства кормовых культур и создание новых биологических средств защиты растений. Также предстоит увеличить выпуск биологических препаратов на основе ферментов, бактериальных культур и комплексных ферментно-бактериальных препаратов для силоса и сенажа.



Еще одно направление подпрограммы направлено на рост производства добавок для повышения сбалансированности и эффективности кормов, увеличения продуктивности и поддержания здоровья животных. Выпуск ферментов, пробиотиков, кормовых антибиотиков, микроэлементов может быть налажен до 2025 года, а к 2030 году Россия сможет существенно снизить зависимость от их импорта, сказано в сообщении Минсельхоза.



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